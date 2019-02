18 feb 2019

No, no podemos resistirnos a descubrir cuáles son los labiales más utilizados por las famosas, porque no es lo mismo verlo puesto que tener que elegir entre cientos de marcas, colores, fórmulas y acabados. Aunque después de ver esta barra de labios mate, a la que se ha apuntado Paula Echevarría, ya no vas a querer buscar más.

La semana pasada aterrizaba en España el mítico pintalabios nude Pillow Talk de la firma de maquillaje Charlotte Tilbury. Pertenece a la colección de labiales Matte Revolution y es el favorito de celebrities de la talla de Gwyneth Paltrow, Emma Roberts, Mariah Carey o Alexa Chung, y ahora también será el preferido de Paula Echevarría.

La actriz ha compartido en Instagram Stories parte de la colección que está compuesta por el labial, el perfilador y las sombras de ojos con los mismos tonos rosáceos y beige.

Su color rosa cálido queda bien a todo el mundo al fundirse con cualquier tipo de piel y a cualquier edad. El resultado: una boca mate ultrasexy, suave y aterciopelada que no reseca gracias a los extractos de papaya y de orquídea. Los pigmentos en 3D crean el efecto de unos labios más voluminosos y grandes.

Un labial con el que podrás conseguir el look beauty de las top model de los 90 como Cindy Crawford o Claudia Schiffer. Consiste en: rostro jugoso, impecable y pulido, mejillas con un ligero rubor, mirada suaviazada y marcada, y unos labios gruesos y definidos. En Sephora tienes disponible toda la colección. Hazte con el labial que le sienta bien a todo el mundo por 32,55 euros.

