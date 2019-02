26 feb 2019

Compartir en google plus

Unas poquitas encima de la nariz, en las mejillas o incluso en el escote. Sean como sean y donde estén, lo que tenemos claro es que cada vez son más los maquillajes en los que las pecas salen a relucir y en los que se les saca el máximo partido. Pero si este no es tu caso ¡tranquila! cada vez existen más maneras diferentes de dibujarlas en el rostro como parte del maquillaje, aún a pesar de no tenerlas.

De hecho, ha sido Teresa Bass la encargada de desvelarnos una de esas maneras de conseguir maquillar unas pecas naturales en el rostro de forma sencilla y además con una duración de horas a prueba de agua, roces o incluso sudor (una de las cosas que más quebraderos de cabeza nos da cuando pensamos en maquillarlas).

"Estreno lápiz de ojos y alucino con su duración... ¡Parece un tatuaje! Es el 'Tatto Liner' de Maybelline. En los ojos he usado el tono negro y para las pecas el lápiz marrón. Me dura varios días y ¡me encanta! Haced la prueba en alguna tienda y me contáis" escribía hace unos días Teresa Bass en su Instagram.

Así que después de ver el resultado en su maquillaje y de comprobar que ya se ha aficionado a lucirlas en más de uno de sus 'lookazos' de Instagram, hemos decidido que es el momento de fichar ese nuevo producto de Maybelline para copiarlas también en nuestros maquillajes.

Y además de descubrir que su precio 'low cost' es de solo 5,99 euros en Amazon, también hemos descubierto que el efecto de tatuaje semi-permanente de este delineador lo hace súper resistente. Pero si necesitas borrarlo ¡tranquila! un poquito de agua tibia o agua micelar será más que suficiente.

Lápiz de ojos Tattoo Linner de Maybelline, en el tono 'Smooth Walnut' (marrón claro), 5,99 euros. pinit Maybelline.

¿Te atreverías dibujar tus pecas como Teresa Bass?

No te pierdas...

- Teresa Bass tiene la clave para conseguir unas cejas perfectas en minutos

- Marta Carriedo desvela su truco de maquillaje para conseguir unos labios con más volumen

- Estos pintalabios te harán parecer más morena esta primavera