De pequeña, ¿quién no ha soñado alguna vez con ser princesa y tener los ojos azules? Las probabilidades de que lo primero se haga realidad son más bien nulas; lo segundo, nacer con los ojos azules, es más factible, aunque las estadísticas dicen que solo le toca en suerte al 8% de la población mundial. Si, como la guapísima Michelle Jenner, eres una de las afortunadas con esta pigmentación tan deseada, aprende a sacarle partido a ese iris con poca melanina y ganarás en expresividad.

Para empezar, debes saber que no todas las sombras les van bien a los ojos azules, a diferencia de lo que ocurre con los ojos marrones –algo bueno tenía que tener la mayoría–, que admiten casi todas las opciones. Eso de ir conjuntadas, déjalo para la ropa, porque aquí el mix & match no pasa por engamar los tonos, ya que producen un efecto apagado o sesentero en la mirada. Algo que nos corrobora la maquilladora profesional Cristina Lobato: “Es un error escoger sombras de tonos similares, ya sean verdosas o azuladas, porque de esa manera lo que conseguimos es camuflar el color de ojos en vez de potenciarlo”, puntualiza.

¿Conclusión? A los ojos azules les sientan bien los colores cálidos, como explica la experta. “Recomiendo las tonalidades totalmente opuestas dentro del espectro cromático para resaltar el azul del iris, como dorados, ocres, rojizos, rosados, violetas…”, señala. Eso sí, según las apliques parecerás una auténtica lady o, en el otro extremo, una rockera reviviendo la mejor época de los 80. En todo caso, ahora que sabes qué paleta es la que mejor funciona, conviene que aprendas como usarla y qué más útiles de maquillaje vas a necesitar.

Para un look de día, Lobato sugiere proceder de esta manera: “Maquilla la línea de agua de beis y no de negro para conseguir un aspecto más pulido y limpio. Si tienes los ojos muy sensibles y tienden a enrojecerse, evita maquillarlos en la parte interior. En el maquillaje de día aplicaríamos el tono más claro en el párpado móvil, por ejemplo, si es un make up en dorados y ocres, el primero iría en el móvil y oscureceríamos el párpado superior en la zona de la cuenca con un tono más oscuro, un ocre o un tono más rojizo, incluso un rosado o violeta. Y hay que aplicar siempre un tono muy natural bajo el arco de la ceja para dar amplitud. Después dibuja una línea de eyeliner negro al ras de las pestañas y da unos toques de máscara de pestañas negra”.

Para la noche la maquilladora propone sombras en tonos oscuros y más trabajadas que darán un aspecto supersofisticado. “Los ahumados en negro o marrón potencian los ojos azules, y mucho más todavía si añades una capa generosa de rímel negro. Otra opción es utilizar pestañas postizas; en ese caso, el ahumado habría que sustituirlo por una sombra natural y habría que tapar el pegamento con un buen trazo de eyeliner”.

Y para terminar, un tip de maquilladora profesional: “Si estás pensando en hacerte rabillo, ten en cuenta antes la morfología del ojo. Este debe seguir la línea de agua del párpado inferior; partiendo de ahí hay que dibujar un trazo ascendente en dirección a la ceja. El tamaño ya dependerá de gustos…”.

