Desde finales de 2018 que la actriz Michelle Jenner presentó su último trabajo cinematográfico ‘Miamor perdido’ no hemos tenido noticias de ella. Hasta ahora, que tras esta ausencia, tanto en eventos como en las redes sociales, ha decidido publicar en su cuenta de Instagram una imagen con un auténtico cambio de look. Acostumbrados a verla con una melena a la altura de los hombros o, a veces, un poco más largo, la catalana ha sorprendido con un bob por la barbilla. ¡Toda una sorpresa!

La publicación en Instagram ha alcanzado los 30.000 ‘likes’ y cientos de comentarios donde sus fans la felicitaban por este cambio de look. Hay quien cree que podría tratarse de una peluca por exigencias del guion de algún proyecto que se trae entre manos, pero teniendo en cuenta lo camaleónica que es en este aspecto, ya que en los últimos años ha experimentado considerablemente con su pelo, no es de extrañar que sea un cambio de look para afrontar el 2019.

La actriz se suma así a varias celebrities que en lo que va de año han optado por teñir y cortar su melena. Aitana, Shakira, Dulceida o Madonna son algunas de ellas, pero no cabe duda de que el listado irá creciendo poco a poco, porque lo de experimentar con sus melenas se les da bastante bien. Y en el caso de Michelle tenemos que decir que le queda extremadamente genial este nuevo corte de pelo. ¡Seguro que muchas chicas se inspiran en su cambio de look!

