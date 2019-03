5 mar 2019

Parece que la primavera ya ha llegado tanto al armario como al neceser de Sara Sálamo, que se han llenado de color. La actriz combinó ayer un vestido amarillo de Dolores Promesas con un maquillaje muy fresco, en el que el eyeliner azul eléctrico era el auténtico para acudir a los premios Fotogramas de Plata 2018.

“El largo del flequillo que luce Sara sobrepasa las cejas, por lo que hay que utilizar un maquillaje que centre la atención en los ojos para que no queden demasiado tapados por el pelo”, asegura Vicky Marcos, la maquilladoraartífice de este look. “Por eso me centré en la mirada, que maquillé en azul eléctrico, tono que le va fenomenal a su piel morena”, añade. La experta, que usó productos de Yves Saint Laurent para crear el look, intensificó la mirada de la intérprete de Todos lo saben primero dibujando un eyeliner color azul eléctrico y después aplicó encima sombra del mismo color con ayuda de un pincel fino. Después añadió un poco de sombra perlada en la zona del lagrimal, con ayuda de los dedos, para aportar un extra de luz y agrandar la mirada. Para terminar la zona ocular aplicó un par de capas de máscara en color negro sobre las pestañas superiores y un toque sutil de la misma en las inferiores.

Sombras Couture Palette Majorelle, eyeliner Dessin du Regard, máscara de pestañas The Curler; todos de Yves Saint Laurent Beauty pinit d.r.

Como el objetivo era centrar la atención en los ojos, Marcos no quiso excederse en el resto del maquillaje. Tan solo aplicó un fondo de maquillaje con efecto glow sobre el rostro de Sara, un toque del mítico Touche Éclat en el área de las ojeras y en la zona de la nariz y hasta el rictus –gesto que rejuvenece y refresca– y el colorete Couture Blush. Y el aspecto natural de su boca fue obra de la barra de labios Rouge Pur Couture, en tono Rose Bergamasque.

No te pierdas...

- Eyeliners oil free que no estropean tus extensiones de pestañas

- Cristina Pedroche lleva el eyeliner morado que no te vas a quitar en primavera

- Aitana se apunta al eyeliner que se transforma en sombra