5 mar 2019

Si hay un producto de maquillaje sin el que no pueden vivir tanto los profesionales del sector, como las beauty victims o incluso aquellas mujeres que solo se maquillan en ocasiones especiales, ese es la máscara de pestañas. Con una sola pasada es capaz de agrandar, intensificar o refrescar cualquier mirada. Sin embargo, parece que los diseñadores han decidido obviarla en sus propuestas para el otoño/invierno de 2019.

En su afán por mostrar una piel lo más natural y fresca posible, muchos maquilladores han decidido prescindir de la máscara de pestañas, como lo muestran los desfiles de Jonathan Simkhai y Staud. En el de Michael Kors, en cambio, no se ha aplicado para no restar protagonismo a los ojos ahumados brillantes, inspirados en una discoteca; al igual que ha ocurrido en Prabal Gurung, donde los ojos brillantes de las modelos brillaban sin un ápice de máscara. Proenza Schouler es otra casa de moda que se ha saltado el paso de la máscara, aunque sus razones hayan sido otras: combinar un maquillaje de ojos de un aspecto más masculino con la colección d ropa, con tejidos de sastrería y cortes varoniles.

Beyoncé, una de las reinas del maquillaje exagerado, ha optado por no lucir máscara de pestañas en este look. pinit instagram: @beyonce

Incluso hasta la mismísima Beyoncé ha dejado de lado a este básico de maquillaje en alguno de sus looks, donde ha optado por lucir el eyerliner acompañado de pestañas al natural. Aunque el hecho de saltarse la máscara de pestañas no es sinónimo de no prestarles atención. Lo que sí hay que hacer es rizarlas con ayuda del rizador para así abrir la mirada e incluso aplicarles una capa de máscara de pestañas transparente, que servirás para mantener el rizo y aportar un brillo extra sin necesidad de maquillarlas con el habitual negro intenso.

