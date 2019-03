6 mar 2019

Blanca Suárez ha vuelto a recurrir a Instagram para mostrarnos otro de sus trucos de belleza, pero esta vez no se trata de ningún cambio de 'look' trampa, ni tampoco tiene que ver con su recogido más romántico en el cabello, sino que nos referimos a otro de sus secretos 'beauty' de maquillaje mejor guardados. Esta vez la actriz nos ha desvelado cuál es esa base de maquillaje con la que consigue un rostro con efecto 'no makeup', sin brillos y perfecto.

Ella misma lo ha compartido con sus más de 3 millones de seguidores en su última publicación de Instagram: "Mi segunda piel. Porque protege de los rayos UV, de la contaminación y de la luz azul... 97% de ingredientes derivados de la naturaleza... Todo mientras cuida e hidrata tu piel. In love with Guerlain L'Essentiel", ha confesado la actriz.

Así que como todo lo que nos recomienda o propone Blanca Suárez nos encanta, nos hemos puesto a buscar esta nueva base de maquillaje que ya hemos fichado para nuestro cambio de imprescindibles en el neceser para esta primavera.

Y además hemos descubierto que esta base de L'Essentiel de Guerlain tiene una larga duración, concretamente aguanta intacto unas 16 horas y además su precio está por debajo de los 40 euros.

L'Essentiel base de maquillaje de Guerlain, 42,95 euros. pinit Douglas.

¿A qué esperas para lucir una piel perfecta como la de la actriz?

