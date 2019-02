8 feb 2019

Compartir en google plus

Si hay algo que tenemos muy claro es que tanto Blanca Suárez como Olivia Palermo tienen algo en común: ambas son 'it girls'. Todo lo que llevan se acaba convirtiendo en tendencia, eso es lo que pasa también con sus maquillajes y en este caso con uno de sus peinados.

De hecho con uno muy particular que aún recordamos de Blanca Suárez y que lució a finales de diciembre del año pasado. Sí, ese peinado que nos generó la necesidad de lucir todas esas horquillas que siempre habíamos tratado de disimular en el pelo para que no se vieran.

La actriz en ese momento optó por lucirás cruzadas a cada lado y a modo de diadema improvisada, consiguiendo un 'look' de 10.

Blanca Suárez lució este peinado con horquillas durante la premiere de la película 'Tiempo después'. pinit Gtres.

Un peinado que ha vuelto a venirnos a la cabeza mientras nos encontrábamos repasando los últimos 'lookazos' de Olivia Palermo en Instagram. ¡Nos ha venido un 'déjà vu' en toda regla con esta publicación!

Y es que, aunque han sido ya varias las famosas que han optado por lucir este complemento, Olivia Palermo ha decidido llevar sus horquillas de una forma muy similar a Blanca Suárez.

Ella ha optado por sujetar solo los laterales para retirar el pelo de la cara y dar protagonismo a su melena, al igual que hizo en su día la actriz española.

No sabemos si la modelo se ha inspirado en Blanca Suárez para este 'look' o ha sido una casualidad del destino... Sea como sea, tenemos claro que las 'it girls' ya han hablado y que este será el complemento estrella de la temporada ¿Te atreverías a lucirlo como ellas?

No te pierdas...

- Blanca Suárez apuesta por el peinado con ondas que conquistará este 2019

- Olivia Palermo ha dado con el peinado que mejor queda con todos los looks

- Creemos que este es el peor "look" de Blanca Suárez este año