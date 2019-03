18 mar 2019

La alfombra roja del último Festival de Málaga no solo ha traído estilismos incluso más especiales que los de la noche de los Goya, sino que también nos ha dejado looks de maquillaje impolutos. La naturalidad ha imperado en las brochas y pinceles de los maquilladores del evento, que han creado looks perfectos para cualquier noche primaveral o veraniega. Eyeliner grafico, sombras en tonos rosas, rostro en tonos dorados y grandes dosis de iluminador han sido los protagonistas beauty de la gala de clausura.

Manuela Velasco ha optado por los tonos dorados. pinit Gtres

Rostro veraniego

Este look de Manuela Velasco está inspirado en el verano y la costa del sol. “Los tonos cálidos y dorados representan los reflejos del sol en la arena en un atardecer, que inundan una tez iluminada. El dorado se va fundiendo con el rojizo en sus ojos para intensificar la mirada”, explica David Bello, maquillador de Chanel. La barra de labios de acabado satinado que se ha aplicado a la intérprete de Antes de la quema intensifica la frescura.

El eyeliner ha sido el gran protagonista del maquillaje de Macarena García. pinit gtres

Eyeliner infinito

Macarena García ha optado por un elemento que siempre funciona, y que esta primavera vuelve a ser imprescindible: el eyeliner gráfico de color negro. La clave está en hacerlo casi infinito y en combinarlo con un maquillaje fresco y que no interfiera visualmente; por lo que un toque de colorete a juego con el tono de la sombra de ojos, y una barra que se funda con los labios son los elementos perfectos para completar el look.

Begoña Vargas ha demostrado que se puede lucir un mauqillaje juvenil, fresco y muy refinado. pinit gtres

Naturalidad sofisticada

La intérprete de la serie Alta mar demuestra que es posible lucir un maquillaje muy elegante sin perder una pizca de frescura. El truco está en “utilizar una única sombra neutra para que ilumine y de buen aspecto al instante”, asegura el maquillador de Chanel Iván Gómez. Después, “los puntos de luz son fundamentales para dar volumen, sobre todo en la zona alta del pómulo y así poder rasgar la mirada sin necesitar más sombras”, añade.

Blanca Suárez ha enmarcado su mirada con ayuda del flequillo y del maquillaje color negro. pinit gtres

Mirada bien enmarcada

El dúo Blanca Suárez y Natalia Belda, la maquilladora y peluquera de la actriz, lo han vuelto a hacer: han vuelto a sorprender (ya a triunfar sobre la alfombra roja). Esta vez la actriz lo ha hecho por partida doble, ya que no solo ha gustado su maquillaje, sino que su flequillo postizo también ha dado mucho de qué hablar. Una mirada rasgada con ayuda de eyeliner y sombra negra, pómulos bien marcados con polvos de sol y labios naturales fueron los tres pilares de su maquillaje.

No pierdas de vista las sombra rosa de Amaia Salamanca, imprescindible esta primavera. pinit gtres

Sombra de color rosa

Esta temporada este tono está tan de moda que no solo se lleva de día, sino que también es más que bienvenido de noche. Eso sí, para que el look quede algo más dramático hay que acompañarlo de eyeliner y de dos buenas capas de máscara de pestañas negros, como hace Amaia Salamanca. Y un poquito de sombra clara en el lagrimal será el toque perfecto para añadir un toque de luz.

