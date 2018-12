28 dic 2018

No importa si tienes los ojos grandes o pequeños ni tampoco si tienes 20 o 40 años, de hecho conseguir una mirada de impacto es algo que puedes lograr siempre y cuando conozcas los trucos de maquillaje adecuados para conseguirlo.

Lo que sí sabemos, es que a cierta edad es necesario cuidar mucho más nuestra piel con productos específicos y cambiar las técnicas de maquillaje que aplicamos en nuestro rostro. Ya que aunque queramos unirnos a todas las tendencias, siempre habrá algunas que sienten mejor que otras y que consigan incluso hacernos parecer más jóvenes.

Una de las consecuencias de la edad a la que se enfrentará nuestro rostro es a los ojos o párpados más caídos, algo que puede hacer que nuestra mirada pierda protagonismo. Por eso hemos pensado que deberías conocer las 3 técnicas de maquillaje que harán destacar tu mirada y con las que conseguirás agrandar visualmente tus ojos.

1. Decántate por un delineador de ojos en un tono claro: (no tiene por que ser blanco). Si eres más de tonos oscuros decántate por el marrón y no por el negro, esto te permitirá obtener un 'look' más natural y a la vez suavizará las expresiones. En el caso de que te decantes por un tono más claro esto conseguirá aportar más luz a tus ojos y consecuentemente un efecto de ojos más abiertos.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que si optas por dibujar tu 'cat eye' es mejor que sea una línea corta (en el caso de que tengas el párpado caído), ya que si nos decantamos por una larga facilitaremos que nuestro delineado se borre con el paso de las horas. En el caso de que tu párpado no esté caído puedes optar por dibujar tu 'cat eye' más alargado para alargar también tu mirada.

2. Doble capa de rímel: La mejor manera de destacar nuestra mirada es darle doble protagonismo a tus pestañas. Para conseguirlo te recomendamos que comiences rizándolas y posteriormente, con ayuda de una máscara de pestañas adecuada, intenta encuadrarlas alrededor de tus ojos (incluyendo a las pestañas inferiores) intentando que estén separadas entre ellas.

Si optas por pestañas postizas, te recomendamos que las uses solamente de la mitad del ojo hacia la sien en vez de enteras. Esto facilitará que el ojo se abra y no quede más cerrado a causa del peso.

3. Combina dos tonos de sombras: Busca crear contraste con dos tonos de sombras, pero sin caer en el error de combinar tonos demasiado oscuros. El blanco en este caso es perfecto para iluminar el arco de la ceja y levantar la mirada.

Para los párpados te recomendamos sombras que vayan del tono melocotón al rosa, un toque dorado también puede favorecer el maquillaje siempre que sea sin cargarlo en exceso. Las sombras mate en este caso son tus mejores aliadas para evitar marcar las arrugas.

¡Y listo! Ya tienes todo lo que necesitas para conseguir tu mirada de impacto ¿A qué esperas para probar estos trucos?

