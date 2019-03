20 mar 2019

Esta semana, Kim Kardashian ha compartido en redes su preocupación por una psoriasis que no cede y que, sobre todo por las mañanas, afecta bastante a su cara. La tez enrojecida y descamada que hemos visto en sus 'selfies' no tiene nada que ver con la dermis híper lisa e impecable que suele lucir en sus posados 'make up'. La verdad es que el maquillaje es un elemento central en las vidas de las mujeres que sufren psoriasis, pero en Kim, lo es aún más. ¿Cómo compatibilizará el uso intensivo de fórmulas que no han sido preparadas para pieles atópicas con su papel de lideresa del 'contour'?

Un momento de una de las diarias sesiones de maquillaje de Kim Kardashian. pinit INSTAGRAM

Seguramente no es mucho suponer que Kim Kardashian se maquilla todos o casi todos los días: su agenda social y de trabajo es intensa. Sin embargo, en sus declaraciones a los medios de comunicación ha confesado que suele recurrir a tratamientos naturales (aceites, ungüentos) para atenuar los síntomas, a zumos naturales (remedios en la línea Gwyneth Paltrow no avalados por la ciencia médica) y, a veces, a fototerapia con luz ultravioleta. Por lo que parece, tiene todos los frentes cubiertos a la hora de paliar su afección.

El aspecto de la piel de Kim Kardashian con psoriasis. pinit INSTAGRAM

Quizá le falte, a la hora de controlar todo lo que afecta a su piel, valorar el posible efecto que sus propios productos, fabricados para todo tipo de dermis, pueden ejercer en la suya. Lo cierto es que el picor y las rojeces, además de la falta de hidratación, disminuyen con el uso de productos formulados con componentes naturales, como camomila, cacao o aceite de almendra. Cuantos menos quimicos, mejor.

Uno de los trabajadísimos maquillajes que suele llevar Kim Kardashian. pinit INSTAGRAM

Además, es fundamental dejar que la piel transpire, algo que bajo las capas de 'primer', corrector, base y polvos parece difícil. Es paradójico, pero no parece ninguna locura pensar que si Kim Kardashian se maquillara menos (y, también, trabajara menos: el estrés es una de las causas principales de la psoriasis), su enfermedad mejoraría. Pero, claro, ¿cómo detener la imparable máquina que mueve todo el universo Kardashian y que ha convertido a la familia en una de las más ricas del planeta de las famosas?

