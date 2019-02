26 feb 2019

No podemos (ni queremos) perder de vista la actividad 'beauty' de las Kardashian-Jenner: son una fuente inagotable de descubrimientos en tratamientos, cosméticos y herramientas. Nos fascina, sobre todo, su versatilidad a la hora de cambiar de look capilar: cada corte y cada color son un acontecimiento en nuestras redes. Sobre todo si la que muta es Kim Kardashian, con Kourtney, la menos proclive a intervenir en su melena con otra cosa que no sean extensiones, pelucas y colores no permanentes.

La foto que desvela el experimento capilar con el rojo de Kim Kardashian. pinit INSTAGRAM

Esta es la primera vez en el año que Kim cambia de color su pelo y lo ha hecho en una dirección inesperada: el rojo. Podemos adivinar que la elección tuvo mucho que ver con su 'outfit', un conjunto de pantalones y top de látex rojo, con un dibujo geométrico naranja estratégicamente situado en el pecho. Los paparazzi la fotografiaron saliendo de una sesión de fotos en Los Ángeles, con lo que probablemente se trata de uno de esos cambios de look con las que las revistas intentan sorprendernos, ya con poco éxito.

Kim Kardashian con el 'total look' rojo que le ha durado apenas 24 horas. pinit PINTEREST

Sin duda, se trataba de un teñido circunstancial: a las pocas horas, hemos podido ver a Kim en la inauguración de la exposición dedicada a Thierry Mugler en el Montreal Museum of Fine Arts con su melena oscura incólume. Menos mal: la verdad es que el color rojo no nos convence nada para ella. No favorece nada su color de piel, a la que hay que bajarle seguro algunos tonos para que no quede opacada por el rojo.

No te pierdas

La alfombra roja de los Oscar se tiñe de moreno

Estos pintalabios te harán parecer más morena esta primavera

Los trucos de Nuria Roca para agrandar sus ojos