1 mar 2019

Compartir en google plus

La imagen que ha revolucionado las redes de las Kardashian en las últimas 24 horas, está en el perfil de Kourtney Kardashian. Sus fans no dan crédito porque tanto ella como Kim se han "desfigurado" la cara con un tratamiento.

A pesar de estar acostumbrados a vivir los miles de retoques y tratamientos estéticos que se hacen las Kardashian, y obviamente, todos por sorpresa, esta imagen no se la esperaba nadie. Pasaron de ser las caras perfectas y medidas del universo a que pareciese que les había caído algún producto tóxico encima. Cuando la ves, te cuesta reconocer, sobre todo, a Kim. ¿Qué se han hecho esta vez?

Se trata de una mascarilla. Pero es una mascarilla tan barata que no sabemos cómo las reinas de los realities, que ya le gustaría a Sofía Suescun, se han atrevido a probarla. Aunque Kourtney no parecía muy convencida, y fue Kim quien le tuvo que motivar para probarla. No sólo han sido las Kardashian. Otras influencers de belleza como Tati Westbrook se han atrevido con ella.

La famosa mascarilla se llama Hanacure, y es de una marca surcoreana. Parece un auténtico milagro, pero hay que dejarlo en posibilidad. Cuando la aplicas se queda tan dura que no puedes ni mover la cara. Eso sí, consigue un efecto antiedad, aclara la piel y favorece el tono, reafirma, ilumina, cierra los poros y hasta consigue un efecto lifting. ¿Se puede tener todo en uno? Las Kardashian te lo contarán.

Aunque Kim intentaba hacernos creer que era como el resto de los mortales compartiendo una imagen desayunando con Kanye West, todo sigue su rumbo. Las Kardashian no desayunan un bol y empiezan su día tan normal. Las Kardashian la lían y ya tú sientes que todo funciona con normalidad.

Más noticias sobre Kim Kardashian

- El secreto de las carísimas extensiones de pelo de Kim Kardashian y Chiara Ferragni

- La foto de Kim Kardashian que ha escandalizado a las redes por este despiste

- La verdad sobre la supuesta operación de nariz de Kim Kardashian