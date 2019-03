26 mar 2019

Las 'influencers' han vuelto a pronunciarse y no, esta vez no tiene nada que ver con el tono de labial metalizado que arrasó a comienzos de este año, sino que hablamos de otro tono de pintalabios que desde que se hizo popular entre el clan Kardashian no ha parado de conquistar el mundo beauty. Hablamos de los tonos nude que ya han conquistado a la mayoría de 'influencers' y famosas esta temporada.

De hecho este tipo de tono de labial ha tenido tan buena acogida en Instagram que los tonos nude ya se han convertido en los favoritos con diferencia y lo mejor es que cada vez más marcas de cosmética se animan a incluirlos en sus líneas de maquillaje, por lo que el abanico de opciones para hacerte con el tono más favorecedor cada vez es más amplio.

Una de las 'influencers' que es incapaz de separarse de este tipo de labiales es Alexandra Pereira. Ella suele optar por un tono nude mate ideal para conseguir ese aspecto natural de sus maquillajes. Ella misma nos revelaba hace unos días su tono favorito de la gama 'Tatouage Couture Matte Stain' de Yves Saint Laurent.

Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo también son otras inseparables del tono nude en sus maquillajes. Además ese mix de piel bronceada con un labial nude nos parece lo más. Teresa Andrés Gonzalvo prefiere dar a su tono nude un toque de brillo para aportar más volumen, algo que ella consigue con la barra de labios Addict Lipstick Stellar Shine de Dior y con unos sencillos trucos al aplicársela.

En el caso de Dulceida, ella nos tiene más acostumbradas a tonos mucho más intensos como rojos o granates, pero en sus últimas fotografías de Instagram también ha incluido este tipo de labial perfecto para dar mucho más protagonismo a su mirada marcada.

Marta Carriedo es una fiel seguidora de los tonos nude pero también de los labios con extra de volumen. Por eso recurre a su perfilador y tono de labial favorito. La combinación de ambos consigue esos labios con extra de volumen que vemos en la mayoría de sus fotografías.

Pueden parecer similares, pero lo cierto es que todos estos tonos de labial nude tienen diferentes tonalidades y acabados en nuestros labios. y tú deberás encontrar el que más te favorezca. Para ello los maquilladores recomiendan comenzar pensando en qué medida queremos resaltar nuestros labios.

En el caso de que quieras que resalten deberías decantarte por un tono nude fuerte, mientras que si prefieres conseguir que no destaquen demasiado deberías optar por uno más pálido. De la misma manera los tonos mate no aportarán el mismo volumen extra que añaden los tonos con brillo.

Sea cuál sea por el que te decantes, nuestro consejo es que elijas el tono con el que te sientas tú misma porque sea cuál sea, el 'lookazo' estará asegurado ¡Palabra de 'influencer!

