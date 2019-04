4 abr 2019

Cuántas veces hemos escuchado eso de que las BB Creams con protección tienden a no cubrir tanto la cara como una base de maquillaje normal. ¿Muchas verdad? De hecho este tipo de cremas con color no siempre cubren las regiones más vulnerables a sufrir quemaduras.

Otro de los inconvenientes de las BB Creams es su textura a menudo pegajosa. Pero ¿y si te dijéramos que existe una BB Cream súper ligera, con acabado mate y que además cubre todas las áreas del rostro? Teresa Bass ha sido la encargada de desvelarnos este nuevo imprescindible 'beauty':

Teresa Bass ha mostrado el resultado en su piel de esta nueva BB Cream. pinit Instagram.

La 'influencer' ha revelado que antes no acostumbraba a utilizar protección por ese mito falso de que con la protector solar no te pones morena y por la textura pegajosa de la mayoría de estas cremas. Una costumbre que la 'influencer' tuvo que cambiar tras sufrir quemaduras y como consecuencia de la aparición de manchas solares: "Desde que me quemé y me salieron manchas por el sol el año pasado no he dejado de ponerme protección. Uno de los productos que he probado es una BB Cream con protección 50 y con un poco de color que me he puesto ayer y hoy y mirar me ha dejado la cara súper mate y nada pegajosa" ha revelado Teresa Bass a través de unos 'stories' a sus seguidoras.

De hecho el resultado final le ha gustado tanto que asegura que ya es su nuevo imprescindible: "La usaré a partir de ahora durante el día y no solo cuando tome el sol porque me gusta incluso más que una base normal de maquillaje".

BB Cream sun resist 50+ de Anne Möller. pinit Instagram.

Nosotras ya la hemos fichado y ¡tenemos una muy buena noticia! Esta BB Cream podrá ser tuya por solo 12, 69 euros ya que la hemos encontrado rebajada.

Ya estamos pensando en hacernos con ella ¿Y tú?

