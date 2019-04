5 abr 2019

En su última aparición pública Hiba Abouk no se ha querido complicar demasiado y ha optado por un maquillaje clásico, con unos labios rojos como protagonistas, que siempre funcionan. Cejas definidas, pestañas marcadas y rostro contorneado han sido sus compañeros de fiesta.

Hiba ha confiado de nuevo su look de maquillaje a la maquilladora María García, una de las preferidas de las actrices españolas, que ha creado una imagen en la que la elegancia y la sensualidad conviven en perfecta armonía. Para crear el look María ha utilizado productos de Dior y ha comenzado aplicando una base de maquillaje resistente al calor y a los focos, que ha aplicado con una brocha plana para que el resultado no sea pesado. Después ha resaltado los relieves del rostro de la protagonista de El Príncipe y ha iluminado los puntos estratégicos para captar las luces de los focos.

Rouge Dior, Dior Backstage Foundation, Backstage Contour Palette y Diorshow Iconic Overcul son algunos de los productos que se usaron para el maquillaje de Hiba Abouk. pinit d.r.

Para definir su mirada ha utilizado un khôl negro, dibujando un trazo ultrafino en la línea de las pestañas superiores y luego ha resaltado el color verde de los ojos de la actriz utilizando sombra mate marrón neutro en el párpado móvil y un tono más oscuro en la cuenca del ojo. Y, para lograr unas pestañas tan definidas ha realizando movimientos en zigzag desde la raíz hasta la punta, sin cargar demasiado el cepillo de la máscara. Las cejas también están rellenas con un lápiz específico para ellas.

El look se termina con la icónica barra de labios Rouge Dior 999; un rojo de larga duración, de acabado mate y con una fórmula de tratamiento que ofrece una sensación de confort durante 16 horas.

