16 abr 2019

Rosalía no es la única española que está dejando huella en el festival de Coachella de este año. Nuestras influencers patrias no solo están luciendo looks a la altura, sino que sus peinados y maquillajes no tienen nada que envidiar a los de las famosas estadounidenses. Maquillajes brillantes, accesorios para el cabello y detalles originales son los protagonistas de los looks beauty de influencer que más nos han gustado. Échales un vistazo.

Marta Lozano luce un look con toques hippies, como el pañuelo anudado en la cabeza y los pendientes de aro. pinit instagram: @martalozanop

Pañuelo retro

Los pañuelos en la cabeza esta temporada vuelven a estar de moda y pueden lucirse tanto como lo hace Marta Lozan, como anudados en una trenza, a modo de coletero en una coleta o como si fueran una diadema, con la melena suelta. Para intensificar su mirada Marta combina su pañuelo con una máscara de pestañas potente.

Por el momento Teresa Andrés Gonzalvo ha optado por lucir el pelo suelto y el rostro bien iluminado. pinit instagram: @teresaandresgonzalvo

Pómulos iluminados

Tanto los polvos de sol como los iluminadores son dos básicos del neceser de cualquier festival de música. Teresa Andrés Gonzalvo ha viajado hasta Coachella con ellos y los ha aplicado perfectamente sobre sus pómulos. Junto con su pelo rubio forman una pareja con un brillo espectacular.

Paula Gonu es la mejor modelo para enseñar cómo quedan sus propios productos de maquillaje. pinit instagram: @paulagonu

Detalle de estrellas

Paula Gonu no ha querido viajar a California sin su eyeliner negro y sellos con forma de estrella de su propia colección de maquillaje para Rimmel London. Las estrellitas, colocadas en la zona de alrededor de los ojos son un detalle de lo más divertido para acudir a cualquier festival o concierto al aire libre.

Marta Carriedo luce un look muy juvenil, con dos moñitos decorados con trenzas. pinit instagram: @martacarriedo

Half bun a pares

Marta Carriedo ha optado por hacerse dos moñitos en la parte de arriba de su cabeza y dejar el resto del pelo suelto y con ondas, el peinado que más le gusta a la madrileña. Además, ha añadido un bindi en el medio de la frente, perfecto para completar su look boho chic.

Nina Urgell ha dejado claro que el color verde es su apuesta para maquillar sus ojos esta temporada. pinit instagram: @ninauc

Sombra verde

Nina Urgell ha apostado por los ojos maquillados en verde, uno de los tonos protagonistas para la mirada de esta primavera. Los expertos de Dior han combinado tanto eyeliner como sombra del mismo tono para maquillar con ellos los párpados de la catalana. El resultado es un look dramático, pero fresco.

