16 abr 2019

Primero llegaron los coleteros scrunchies, después vinieron las horquillas de clip y ahora reaparece otro accesorio de pelo que era imprescindible en los años noventa y que también lo será esta primavera: las diademas. Elegantes y juveniles por igual, se llevan tanto de raso, acolchadas, con tachuelas o perlas… Dependiendo del material con el que estén fabricadas podrás llevarla tanto por la mañana a modo casual, como por la noche, para una cita más formal.

Elle Fanning ha acudido recientemente al estreno de su última película, Teen Spirit con un peinado de inspiración años sesenta coronado por una diadema fucsia, a juego con su vestido de Rodarte. Y Nicole Richie también ha sido otra de las famosas que lucido este accesorio hace poco. Las influencers también se han rendido a él y Julie Sariñana es tan fan de las diadema, que no solo las luce con frecuencia en sus redes sociales, sino que también las ha incluido en la colección de accesorios capilares que ha lanzado junto a Target para Coachella.

Lovely Pepa es otra de las influencers que se ha apuntado a las diademas. La suya, de perlas, la combina con zapas y gabardina. pinit instagram: @alexandrapereira

Lo más fácil es añadirla a una melena suelta, tanto peinada en liso como con ondas o con el pelo rizado, pero también se puede llevar de más formas. Si la colocas junto a un moño deshecho será capaz de darle un puntito sofisticado a este recogido effortless; también puedes combinar una diadema de tela con tu look athleisure y lucir un peinado deportivo perfecto para la calle; y no te olvides de que también la puedes llevar incluso con el pelo corto para darle otro rollo. Olvídate de asociar la diadema a los días de colegio y a la típica imagen de niña buena y no tengas miedo de acompañar con ella tus looks tanto de día como de noche.

