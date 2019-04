22 abr 2019

Disimular, realzar, adelgazar, voluminizar... Los usos del maquillaje a lo largo de su historia se han vuelto infinitos a la hora de mejorar nuestro aspecto. Si en la nariz y en los mofletes se busca un efecto afinador y reductor gracias al contouring, en los ojos pasa totalmente lo contrario, un make up perfecto debería abrir y agrandar la mirada notablemente. Y la realidad es que existen muchos trucos de maquillaje para que tus ojos parezcan más grandes que seguro no conocías.

"Me piden consejos constantemente sobre cómo hacer que los ojos se vean más grandes con maquillaje. Estos pasos ayudarán. También he incluido técnicas para evitar que el ojo se vea más pequeño", explica Huda Kattan, fundadora de la firma de cosméticos Huda Beauty y una de las blogueras/influencers más influyentes en el mundo de la belleza a través de las redes sociales. (Solo en Instagram acumula más de 36 millones de seguidores). Y es que no solo está triunfando con su línea de maquillaje, sino que se atreve a probar y a innovar con cualquier técnica nueva, como el día que probó a rizarse el pelo en un minuto con una botella de plástico.

Ahora un nuevo vídeo, que ha colgado tanto en Youtube como en Instagram TV, sobre cómo agrandar la mirada ha enloquecido a todas sus seguidoras. Porque no solo ha enseñado lo que sí hay que hacer, sino también lo que no hay que hacer para cometer esos errores de maquillaje que pueden estropear cualquier look beauty. ¡Ficha todos los trucos!

Hacer un buen uso del corrector

Si vas a usar corrector en los párpados, hazlo de forma efectiva. No solo se trata de corregir las pequeñas imperfecciones sino de sacarle partido para agrandar la mirada. Aplícalo directamente sobre la almendra del ojo con un color similar al de el tono de su base de maquillaje. Si es un tono muy blanco cometerás el ojo se verá mucho más pequeño y se verá absorbido por la luz.

Contornear los párpados

Huda Beauty recomienda que sigas con los tonos tierra y maquillaje sobre los párpados. Es muy importante contornear el párpado para crear un efecto de luces y sombras que voluminice el hueso de la ceja y profundice la cuenca del ojo. "Con esta técnica consigo ganar espacio entre la ceja y el ojo con el que se va a notar una gran diferencia", explica la maquilladora.

Iluminación

La iluminación es uno de los pasos más importantes a la hora de hacer que los ojos parezcan más grandes. Huda Beauty explica que es tan sencillo como aplicar un poco de highlight o sombra brillante en tonos claros en el párpado, bajo el arco de la ceja y el lagrimal del ojo. El error sería aplicar directamente una sombra negra en todo el párpado móvil. "Este tipo de sombra tan oscura absorbe toda la luz de la zona por lo que los ojos se verán muy pequeños", comenta en el vídeo.

Eyeliner y lápiz de ojos

A veces se tiende a pensar que un eyeliner más grueso resalta más la mirada, pero Huda demuestra que esto es un error. Lo ideal sería un eyeliner fino y estilizado parar crear una "falsa línea de pestañas" que comienza con un pequeño pico en el lagrimal. En cuanto a los lápices, olvídate de los tonos oscuros sobre la linea de agua. Utiliza el color blanco para ganar un milímetros de espacio.

Máscara de pestañas

Para Huda es el paso más importante y el mayor error que puedes cometer es saltártelo. Las pestañas ayudan a agrandar los ojos y a potenciar la mirada. Ella utiliza las postizas para mejores resultados. ¿Lista para intentarlo en casa?

