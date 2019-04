24 abr 2019

Pocas cosas hay tan molestas como notar que a las 11 de la mañana tu base de maquillaje ha pasado a mejor vida, dando la sensación de que has llegado al trabajo con la cara lavada, a pesar de que te has pasado un buen rato maquillándote en casa. Sin embargo, a veces el remedio es peor que la enfermedad (léase caras acartonadas por exceso de polvos fijadores o rostros opacos por el uso de bases demasiado cubrientes) y por eso prefieres lucir un aspecto natural y hacer alguna que otra visita al baño para retocarte frente al espejo. ¡Olvídate de ello! Con nuestros trucos tu maquillaje tendrás un aspecto fresco, pero tu base permanecerá impoluta en tu cara durante horas.

Mezcla la base con un spray fijador

Tan solo tendrás que poner la base de maquillaje sobre tu mano y pulverizar encima de ella un poco de spray fijador. Mezcla ambos productos y extiéndelos sobre el rostro con ayuda de los dedo o de una brocha, como prefieras. Esta combinación estará impoluta sobre tu rostro horas.

Combina texturas en crema y en polvo

Los polvos translúcidos son mágicos a la hora de fijar el maquillaje; siempre y cuando no te los apliques por todo el rostro, sino solo en las zonas que no necesiten por exceso de brillo. También puedes depositarlos después de haberte puesto un corrector fluido para fijarlo y que dure más tiempo. Además, puedes mezclar bronceador y colorete en crema con otros en polvo –siempre de una manera sutil– para conseguir que no se muevan en horas.

Aplica antes un spray fijador

En vez de pulverizar tu rostro con spray fijador al terminar de maquillarte, prueba a hacerlo antes de aplicar la base. Este gesto crea una pequeña barrera entre el maquillaje y la piel, haciendo las veces de primer, ya que esta manera se notan menos los poros de las pieles más grasas. Pero si tu piel es seca este paso también te vendrá bien para que el maquillaje no se cuartee y tenga una aspecto más jugoso.

Usa polvos translúcidos antes de la base

Al igual que ocurre con el spray fijador, si te pones los polvos translúcidos antes de la base de maquillaje, conseguirás que esta se mantenga intacta durante más tiempo. Además, tu piel tendrá un aspecto menos mate y no correrás el riesgo de que se cuartee. Eso sí, la regla es la misma que si aplicaras los polvos al final: deposítalos únicamente en las áreas en las que sea necesario.

Pulveriza la esponja con spray fijador

Si te da pereza mezclar el spray con la base o aplicártelo sobre la cara antes de esta, otra opción igualmente válida es que lo pulverices directamente sobre tu esponja de maquillaje. Tan solo tendrás que sustituir el agua que utilizas normalmente para humedecerla por el spray y voilà.

