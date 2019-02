5 feb 2019

Cuando tenemos que vernos cada día en el espejo el acné, lo único que queremos es verlo desaparecer. De inmediato. Eso mismo es lo que ha logrado Abbi Bull, afectada por un grado bastante severo de acné quístico debido a la sobreproducción de grasa. Maquilladora aficionada, su perfil de Instagram es la prueba de sus habilidades a la hora de construir otra piel encima de su propia piel. Su técnica es sencillamente alucinante.

Abbie Bull, la instagramer que hace desaparecer completamente el acné de su piel. pinit INSTAGRAM

El maquillaje es, para algunas personas como Abbie, la solución más práctica e inmediata. Algunos casos de acné quístico tienen un origen genético y no encuentran tratamiento que consiga revertirlo: la piel está programada para generar tanta grasa, que obtura los poros y provoca infecciones. Son personas que tienen que acostumbrarse a vivir con estas lesiones faciales, pero no tienen porqué resignarse a mostrarlas sí o sí. Por suerte, existe el 'make up'.

La base súper cubriente de Huda Beauty. pinit HUDA BEAUTY

Tras mucha prueba y error con distintos productos cubrientes, Abbie dio por fin con la base de maquillaje que mejor reconstruye y alisa su piel, hasta hacer desaparecer sus lesiones: #FauxFilter, de Huda Beauty. Se trata de una base de cobertura fuerte, de textura cremosa y enriquecida con aceite de argán y centella asiática, que tapa totalmente defectos de la piel, hiperpigmentación, cicatrices y manchas.¿La necesitas? La tienes en Sephora por 39,95 euros.

