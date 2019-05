3 may 2019

El verano todavía no ha empezado, pero lo cierto es que ya apetece hacerse con ese típico bronceado en nuestra piel y rostro que cada verano nos acompaña y que hace que cualquier look que llevemos tenga ese toque veraniego tan especial. Por eso y porque ya no nos aguantamos las ganas, no hemos podido resistirnos a fichar el tutorial de maquillaje que Marta Riumbau ha dejado en su último vídeo publicado en su canal de Instagram. Un vídeo con el que podrás conseguir ese efecto de sol en tu piel que buscas y sin necesidad de tomar el sol.

De hecho, con los trucos de maquillaje que la influencer ha compartido a través de Instagram, puede que esta primavera no estemos tan desesperadas por intentar broncear nuestra piel cada vez que aparezca un pequeño rayo de sol en el cielo.

Esta vez Marta se ha decantado por colores tostados, marrones e incluso dorados para dar ese toque de "besada por el sol" como ella ha descrito en su vídeo. Todo con una base natural, un ligero toque de sombra y pecas maquilladas. ¡Te contamos todos sus tips para conseguirlo!

1. Para conseguir una "piel jugosa y satinada" Marta Riumbau ha optado por comenzar con un primer en aceite y una base de maquillaje muy natural. Todo aplicado con una de sus brochas de EcoTools, para conseguir un look aún más natural.

2. A continuación aplicaremos el corrector sobre todo en la zona del contorno de los ojos y sellaremos el maquillaje con unos polvos bronceadores en un tono tostado.

3. Para contornear el rostro, la influencer ha preferido decantarse por una brocha tipo abanico para dibujar el clásico tres (parte alta y lateral de la frente, justo debajo de los pómulos y contorno de la mandíbula) en ambos laterales.

4. "Yo de normal tengo bastantes pequitas, sobre todo en verano, pero en este maquillaje las he querido potenciar, así que con un lápiz las he dibujado y luego las he difuminado. Para que no se noten tanto, luego he aplicado el blush y el iluminador", revela la influencer en dicho tutorial. Para dibujar estas pecas Marta ha elegido el lápiz ColorStay Creme Gel Pencil de Revlon en un tono chocolate.

5. Para las mejillas solo necesitarás aplicar un tono rosado "para que de esa sensación de haber tomado el sol". Añade un toque de iluminador en la parte superior de los pómulos, en la punta de la nariz y en el arco de cupido, para dar ese toque radiante de cualquier piel bronceada (Marta recomienda que optes por tonos de iluminador tostaditos y dorados).

6. Para los ojos la influencer se ha decantado por uno de los tonos que más está triunfando esta primavera: el naranja. Ella ha elegido dos tonos naranjas en sombra, uno mate y otro con brillos. Otro toque que no deberás olvidar es la línea inferior del ojo: "Yo nunca me olvido de la parte inferior del ojo y aunque sea en un tono marrón siempre me la maquillo porque creo que queda muchísimo mejor y mucho más homogéneo".

7. Para rematar este look, elige una máscara de pestañas potente y un labial en un tono mate nude.

Esto es todo lo que necesitas para presumir de bronceado esta primavera ¡Palabra de Marta Riumbau! ¿Te atreves a probarlo?

