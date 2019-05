6 may 2019

Aunque nunca se te haya dado bien el dibujo ni las artes plásticas en general, con estas indicaciones vas a aprender a manejar los pinceles, si no como el mismísimo Leonardo Da Vinci, al menos, lo suficiente como para poder delinearte los ojos como es debido. Porque a poco que lo hagas bien, conseguirás levantar el ojo, agrandarlo o rasgarlo, según cuáles sean tus intenciones.

En todo caso, antes de empezar, ten en cuenta tus limitaciones y cómo deseas pintarte la raya para hacerte con la herramienta más adecuada. Por ejemplo, el eyeliner en formato rotulador tiene la ventaja de que es más fácil de manejar pero, a cambio, traza una línea más gruesa. El eyeliner líquido con una punta en forma de pincel requiere un pulso firme y cierta experiencia, pero si se consigue dominar es la mejor opción, porque es superpreciso y resiste durante horas inmutable. El lápiz es la herramienta intermedia, porque permite decidir el grosor de la raya y admite correcciones, pero, por otra parte, es más fácil de que se desplace y con toda seguridad necesitará retoques, por no hablar de que es más complicado dibujar con él el trazo final para lograr el acabado cat eye. Dicho esto, vayamos a la clase práctica de cómo hacerte un eyeliner perfecto.

Paso 1: Aunque la lógica te lleve a empezar el delineado desde el lagrimal hasta el rabillo del tirón, ni se te ocurra, porque lo más probable es que la raya te salga descompensada si no eres una experimentada maquilladora. Comienza marcando tres puntos con el eyeliner: uno en el párpado superior donde termina el iris, otro en el extremo del ojo y otro más elevado, en el lugar donde quieres que termine el rabillo.

Paso 2: Ahora, como cuando eras pequeña, solo tendrás que unir esos tres puntos con el eyeliner y verás que aparece una forma, que es el contorneado de lo que será el rabillo.

Paso 3: Rellena esa especie de triángulo con sumo cuidado para no exceder los límites marcados.

Paso 4: A continuación conecta el comienzo del rabillo con la raya que bordeará el párpado superior hasta la mitad o hasta el lagrimal, como prefieras. Ten en cuenta que a medida que avanzas hacia el lagrimal la línea debe ser más fina.

Paso 5: Cuando hayas terminado el delineado repasa con cuidado los huecos entre las pestañas para que no se vea ningún blanco que interrumpa la línea negra del perfilado.

Y si a pesar de haber seguido estos cinco pasos, no estás dotada para el dibujo de ninguna de las maneras, no renuncies a un ojo bien perfilado, porque ya hay herramientas para dummies, como Superliner Flash Cat Eye de L’Oréal Paris, que viene con una plantilla incorporada para que los dos ojos te queden simétricos y no haya margen de error. Si es que todo está inventado…

