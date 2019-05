16 may 2019

No vamos a quitarle el ojo a Teresa Bass en las próximas semanas: su papel de embajadora de Primark puede ampliar exponencialmente nuestra sabiduría 'make up'. De momento, ya nos ha compartido un truco para doblar la utilidad de un perfilador de labios que es totalmente fantástico. ¿Se animará a compartir los secretos técnicos que los maquilladores profesionales ponen en práctica con las influencer? ¡Sí por favor! ¡Hazlo por las que no tenemos en nuestra agenda a los 'make up artists'!

Teresa Bass utiliza el lápiz de labios rojo ¡para delinear el ojo! pinit INSTAGRAM

La verdad es que jamás nos hubiéramos atrevido a usar un producto para los labios en la piel tan delicada de los párpados, si antes no lo hubiera hecho Teresa Bass en sus stories. Con total tranquilidad, ha cogido un perfilador y lo ha utilizado como eyeliner en un 'cat eye' perfecto. ¡La textura cremosa queda ideal! Además, podría haber recurrido a un tono más neutro en la gama de marrones y nos ha sorprendido con un tono rojo, el que todas tenemos en casa. La verdad: nos encanta este eyeliner rojo, queda fantástico y lo vamos a copiar ipso facto.

La prueba de que Teresa Bass utiliza el mismo lápiz en los labios. pinit INSTAGRAM

Para que comprobemos que realmente el perfilador es el mismo, a continuación Teresa Bass lo ha utilizado para definir el contorno de los labios. Lleva exactamente el mismo tono de rojo en ojos y labios. ¡Genial! Además, se trata de la nueva colección de maquillaje de Primark, a precios de risa y lo mejor: sin parabenos y 'cruelty free', esto es, sin recurrir a test en animales.

Para rematar, rellena los labios con un gloss más rosado. pinit INSTAGRAM

Para darle el contraste de color al maquillaje y conseguir un poco más de volumen, Teresa Bass utiliza un gloss rosa empolvado que extiende en la zona central del labio superior e inferior. Y, de nuevo, queda estupendo. La verdad es que nos encanta este maquillaje y lo clonaremos, quizá replicando también el top rojo. Seguramente también contribuye a que el doble rojo del 'make up' quede tan bien...

