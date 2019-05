14 may 2019

Hemos rastreado Instagram para dar con el peinado que salvará todos nuestros looks este verano y parece que las influencers ya han dado con él. Lo particular, es que no se trata de ningún peinado novedoso ni demasiado elaborado, de hecho es súper sencillo de hacer y quizás uno de los más estilosos y que siempre acaba por convertirse en nuestro peinado salvavidas. Nos referimos a la coleta alta de toda la vida.

Las hay con trenzas laterales, con complementos, pañuelos, raya en el medio, texturizadas, pulidas, despeinadas... Las opciones son numerosas y explorando Instagram hemos fichado algunas ideas para copiar esta temporada.

María Pombo es una fiel seguidora de este tipo de peinados deshechos y casuals. Por eso se decanta por lucir este tipo de coleta alta, pero siempre texturizada para darle volumen y con algún que otro mechón fuera para dar esa apariencia de peinado deshecho.

El estilista Jesús de Paula también se decantó por este tipo de coleta texturizada y ligeramente despeinada con flequillo, que lució Aitana Ocaña. Y ya sabemos que todo lo que luce la cantante, acaba convirtiéndose rápidamente en tendencia así que podemos confirmar que este peinado ya va camino de ser el nuevo must en peinados esta temporada.

Alba Díaz sorprendía ayer en uno de sus eventos con un auténtico lookazo de maquillaje y peinado obra de la estilista Amparo Sánchez. Esta vez con una coleta alta también texturizada, con raya en el medio, mechones sueltos y aspecto despeinado ¡Todo un acierto!

Lo mejor de todo es que este tipo de coleta es un peinado tan fácil de hacer y que estamos tan acostumbradas a hacernos cuando queremos apartar el cabello de la cara, que muchas veces olvidamos que también puede convertirse en nuestro mejor aliado para los looks más elegantes e incluso de invitada. Además es ideal para todo tipo de cabellos y podrás darle aún más personalidad con cualquier tipo de complemento.

Hailey Baldwin es una de las celebrities que ha optado por lucir este tipo de peinado de invitada súper pulido y con detalle de lazo ¡Toda una inspiración!

Hailey Baldwin ha sido otra de las famosas en apuntarse a este tipo de coleta alta, en este caso en una versión mucho más pulida. pinit Gtres.

¿A qué esperas para lucirlo y triunfar esta temporada?

