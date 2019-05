14 may 2019

Compartir en google plus

Las famosas suelen hacer coincidir el estreno de alguna película o el lanzamiento de algún producto especial con un cambio de imagen. De esta manera se aseguran que no solo se hable de la parte profesional, sino también de su cambio de look. Y eso ha debido de pensar la actriz Millie Bobby Brown, que ha aparecido en la premiere de Gozilla en Beijing luciendo nuevo pelo, más largo y más rubio.

La protagonista de la serie Stranger Things ha demostrado sobre la alfombra roja que ya no es una niña, sino que ahora es una joven de 15 años. Para ello Millie ha optado por lucir una imagen (y una actitud) más adulta y sensual, donde su look capilar ya no es una inocente melenita castaña –su color de pelo natural–, sino que ahora su cabello es extralargo y de color rubio de medios a puntas.

El peluquero Adir Abergel ha sido el artífice de este cambio de look de Millie Bobby Brown. pinit instagram: @hairbyadir

En su nueva imagen no solo ha querido innovar con su pelo, sino que también ha modificado su maquillaje, que ahora es más elaborado. Los artífices de este nuevo look han sido el peluquero Adir Abergel, quien ha colocado unas extensiones sobre el cabello natural de la actriz, y de la maquilladora Kelsey Deenihan, que ha optado por la técnica del blushadow para plasmar el maquillaje rosado en los párpados y mejillas de Millie.

No te pierdas...

- El pelo largo vuelve a ser tendencia en 2019 (y las famosas lo saben)

- Diademas: el accesorio para el pelo que ha conquistado a famosas e influencers

- Siete errores que cometes con tu pelo y que estropean tu melena