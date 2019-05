23 may 2019

Es cierto: la calle se rige por unas reglas que la pasarela ignora. Sin embargo, lo que se inventa allí termina llegando, aunque sea aligerado, a la calle. Pensemos en los experimentos con la geometrías con el eyeliner o el lápiz de ojos o las sombras de colores que se salen de sus zonas de influencia habitual. Por eso, aunque lo que propone Thomas de Kluyver nos parezca hoy muy marciano, está ya marcando el paso del maquillaje del futuro. En una dirección muy concreta: la cara deja de ser un elemento que embellecer y se convierte en un lienzo de expresión que busca ser interesante, creativo o llamativo.

Thomas de Kluyver convierte la pesadilla de mancharse los dientes con labial rojo en un atrevimiento de estilo. pinit INSTAGRAM

Thomas de Kluyver no es un maquillador cualquiera, sino el profesional que define hoy por hoy lo que consideramos vanguardia. De hecho, su inventiva y creatividad le han puesto al frente del diseño de maquillake en Gucci, firma para la que trabaja como el make up artist global, aunque también ha firmado campañas para Calvin Klein, Acne o Kenzo.

La idea de recurrir a pequeños dibujos en tinta negra como alternativa del maquillaje no nos parece tan descabellada. pinit INSTAGRAM

Estos llamativos diseños de maquillaje de Thomas de Kluyver proceden del libro "All I Want to Be", en el que muestra su particular exploración a través del maquillaje de las cuestiones que le interesan, como la identidad, la expresión individual o la representación. Y como estamos en realidad ante una investigación, lo que vemos son looks imperfectos, experimentales o no convencionales.

Sobredosis de purpurina y sombra amarilla en este maquillaje totalmente experimental. pinit INSTAGRAM

No se trata de imaginarnos llevando uno de estos maquillajes, sino de extraer de ellos las ideas y las técnicas que podemos importar a nuestros looks de fiesta para desmarcarnos de lo convencional. Si tenemos opción de recurrir a un maquillador para alguna cita especial, ¿por qué no pedirle que dibuje unas rosas en un lugar estratégico (la del lagrimal puede quedar muy bien) en vez de limitarnos a las sombras y el iluminador de rigor? Y lo confesamos: el contraste entre las dos nubes de color del primer maquillaje nos divierte muchísimo. ¿Por qué nos tomamos tan en serio todo lo que tiene que ver con la belleza?

