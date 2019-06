4 jun 2019

En 1994 la película El Rey León revolucionó el mundo de la animación. Más de dos décadas después. la historia no solo triunfa en los musicales representados en Nueva York, Londres y Madrid, sino que este verano también se estrena un film con personajes que parecen de carne y hueso –la mismísima Beyoncé prestará su voz al personaje de Nala–, tal y como ha ocurrido con Alladin y Dumbo. Y, al igual que las otras dos películas de Disney esta no podía quedarse sin su colección especial de maquillaje: The Lion King Limited Edition.

Sir Jhon, el maquillador de Beyoncé, se ha asociado con Luminess Cosmetics para crear una colección de maquillaje inspirada en la atmósfera de la película. Está compuesta por ocho piezas: una paleta de sombras de ojos, una paleta para esculpir, un iluminador y varios productos para los labios. Y para crear esta línea Sir John realizó un safari en Johannesburgo (Sudáfrica), donde los pigmentos rojizos de la tierra y los ricos colores de las pieles de los animales le sirvieron de inspiración para crear esta colección de maquillaje.

Los precios de la colección de maquillaje de The Lion King van desde los 24 a los 42$. También hay un pack de la colección completa por 250$. pinit Instagram: @sirjhonofficial

El objetivo del maquillador al elaborar estos productos era que favoreciesen a cualquier tipo de piel, desde la más clara como la más oscura. Además, los nombres de los colores de la colección hacen referencia a los personajes principales de la historia: Timón, Pumba, Marula… Y, aunque esta lína no estará a la venta hasta el próximo 15 de junio, el anuncio d su venta ha causado un auténtico revuelo en la jungla urbana.

