23 abr 2019

Seamos sinceras... Si por un momento tuviésemos que pensar en el maquillaje que no puede faltar en nuestro bolso seguro que la gran mayoría se decantaría por el labial. Y es que un buen pintalabios es capaz de elevar y revivir cualquier look en cuestión de segundos y no... Esta vez no hablamos del clásico labial rojo intenso. De hecho, muchas veces un pintalabios con un color más natural y capaz de aportar luz y volumen a nuestros labios puede conseguir verdaderos milagros.

María Fernández Rubíes lo ha comprobado por sí misma con un estuche muy especial para el cuidado de los labios de la marca Estée Lauder. Un estuche perfecto para esculpir, exfoliar, revivir e hidratar los labios con cuatro productos capaces de lograr resultados espectaculares en apenas unos segundos.

El pack de 'Pure Color Envy' está formado por un exfoliante, un bálsamo, un voluminizador y un brillo. pinit Instagram.

La influencer ha sido la encargada de compartir con sus seguidores de Instagram estos nuevos productos de la marca formados por "un exfoliante, un bálsamo que deja un color un poco rosita, un voluminizador y un brillo". Un mix de productos perfectos para aportar ese volumen extra a los labios que siempre has deseado y además podrás conseguirlo con una apariencia súper natural y sin necesidad de costosos tratamientos en clínicas de belleza.

Este mix de productos es perfecto para conseguir unos labios más voluminosos en cuestión de segundos. pinit Instagram.

Y lo mejor de todo es que si este mix de productos de la colección 'Pure Color Envy' se sale de tu presupuesto, también tienes la posibilidad de conseguir cualquiera de estos cuatro productos por separado a través de la web de la firma y por 33 euros.

¿A qué esperas para conseguir ese volumen extra en los labios que siempre has deseado?

