26 jun 2019

A todas nos ha pasado... Cuando encontramos un color de sombra de ojos con el que nos vemos bien no hay nada que nos haga separarnos de él y acabamos por convertirlo en nuestro color imprescindible en nuestros maquillajes. De hecho es normal que no todos los colores favorezcan por igual a todos los tonos de ojos e incluso habrá algunos que intensifiquen aún más tu color natural, como el color de sombra rojo que eligió Blanca Suárez y que hace ojazos si los tienes marrones o verdes.

Lo mejor, es que en el mercado cada vez hay más variedad de tonos para elegir el que más favorezca a nuestros ojos y concretamente hay dos que ya sabemos que no faltan en el neceser de una de nuestras influencers favoritas.

Hablamos de Teresa Bass y no, esta vez no tiene que ver con su maquillaje de ojos favorito en tonos marrones, ni con su truco para convertir su labial rojo en la sombra de ojos perfecta, sino que nos referimos a esos dos tonos de sombra de ojos imprescindibles en el neceser de la influencer y que son perfectos tanto para un maquillaje de día como uno de noche: "Mis preferidos siempre para el maquillaje. He preparado estos dos looks, uno rojo y otro azul marino con toques negros. Quiero hacer una encuesta para que opinéis y me digáis con cual os quedaríais", ha compartido la influencer con sus seguidoras de Instagram.

En este caso, esos tonos salvavidas para la mayoría de maquillajes de la influencer son el negro (mezclado con azul oscuro) y el rojo (en este caso un rojo agranatado) y tenemos que decirte que se trata de dos colores que aún estás a tiempo de encontrar en la web de L'Oreal y concretamente en su nueva línea de sombras Color Queen.

Y lo mejor es que al buscarlas en la web de la marca hemos comprobado que ambas sombras de ojos cuentan con acabado mate y que están enriquecidas con aceites finos para facilitar la aplicación y ese color intenso que le hemos visto a Teresa Bass en su publicación. Además su precio es de ¡solo 6,95 euros!

Sombras de ojos Color Queen en negro y granate, 6,95 euros (cada una). pinit L'oréal.

¿Se han convertido ya en tus sombras de ojos favoritas?

