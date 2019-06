26 jun 2019

Encontrar la base de maquillaje que más encaja mejor con nuestra piel y sus necesidades de cobertura es fundamental, pero también puede desesperar un poco tanta prueba y error y el dinero que se nos va por el camino. Por eso estamos siempre atentísimas a las recomendaciones en cuestión de bases de maquillaje que hacen las influencers: toda información es súper bienvenida si nos va a ahorrar tiempo. Teresa Andrés Gonzalvo apunta, además, a uno de los productos más exitosos de Estée Lauder, con lo que su recomendación tiene una credibilidad extra. Nos interesa saber.

La base de maquilllaje de Estée Lauder que recomienda Teresa Andrés Gonzalvo. pinit INSTAGRAM

La base de maquillaje de Estée Lauder que recomienda Teresa Andrés Gonzalvo se llama Double Wear (alrededor de 25 euros) y, además de mantenerse intachable durante 24 horas, lleva un filtro solar factor SPF10. Pero, además, es súper ligera, hidrata a la vez que regula la producción de grasa y no produce ningún efecto derrumbe cuando surge el sudor o la humedad. Y como se produce en más de 50 tonalidades distintas, es prácticamente imposible no encontrar el tono que más le favorece a tu piel de verano, te hayas bronceado o no.

El acabado de Double Wear es semimate y la cobertura no deja de ser importante: de media a intensa. Por eso, a la hora de aplicarlo se recomienda utilizar los dedos para aplicar unas gotas en la frente, las mejillas y la barbilla, pero recurrir a una beauty blender para extenderla de manera uniforme. Para conseguir un acabado más duradero, podemos mezclarlo con unas gotas de serum o aplicar antes una hidratante o un crema de tratamiento. Queda perfecta.

