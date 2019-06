13 jun 2019

Elegir una base de maquillaje que se adapte a tu tono de piel y a tus necesidades es algo básico para conseguir un maquillaje y rostro perfectos con un tono unificado. Pero muchas veces dar con ese tono ideal puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo ahora que llega el verano y que nuestra piel comienza a estar cada vez más bronceada.

Los profesionales recomiendan tener siempre a mano dos tonos (uno más clarito y otro más oscuro) para conseguir esa mezcla del tono perfecto. Pero esto tiene unos riesgos: si aplicamos un tono final demasiado claro podemos llegar a eliminar el resplandor del rostro y si es demasiado oscuro puede incluso envejecernos y endurecer las facciones. Por eso la influencer Marta Carriedo no ha dudado en someterse al medidor de tono de piel de Lancôme, a través del que ha podido saber sus tres tonos de maquillaje más adecuados según su tonalidad de piel.

Y de ellos, hay uno que ya se ha convertido en su favorito y en su nuevo imprescindible en el neceser ¿la razón? la influencer ha asegurado en sus stories de Instagram que es su tono exacto actualmente y que ya no nota ese "cambio de tono en el cuello".

Así que después de descubrir cuál es esa base de maquillaje de la que la influencer no puede prescindir, no hemos podido evitar ficharla como nuestro nuevo imprescindible, al igual que hicimos ya con el labial que no puede faltar en su neceser.

Se trata de la base de maquillaje de alta cobertura y acabado mate 'Teint Idole Ultra Wear' en el tono 035 y cuyo precio es de 42 euros.

Y lo mejor, es que también hemos descubierto que esta base de maquillaje está pensada para cubrir las necesidades de cualquier tipo de piel, incluso la de aquellas que son más sensibles.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear, tono 035, 42 euros. pinit Lancome.

Hay disponibles 45 tonos, así que estamos seguras de que tú también podrás encontrar tu tono perfecto ¿A qué esperas para descubrirlo y presumir de un maquillaje de diez como el de Marta Carriedo?

