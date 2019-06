28 jun 2019

Para quienes nunca tienen tiempo, tenemos buenas noticias: si la top model Naomi Campbell, una de las mujeres más buscadas del planeta, puede hacer un tutorial de su rutina de maquillaje y dejar su rostro listo e impecable en menos de 5 minutos ya no hay excusas. La fundadora de Fashion of Relief ha compartido, paso a paso, todos y cada uno de los productos que utiliza y cómo se lo aplica para un makeup con el que parece 10 años más joven.

Después de preparar el rostro, comienza aplicando la base de maquillaje NARS Mountain Pressed Powder con una esponja en forma de cuña. Naomi insiste en la importancia de cubrir bien toda la zona del arco de cupido (entre los labios y la nariz) porque es una de las partes del rostro que más envejece.

Después elimina el exceso de brillo con los polvos traslúcidos NARS Mountain Pressed Powder a base de toquecitos muy suaves con una brocha. "No quiero que parezca que llevo una máscara, solo quiero conseguir un efecto natural", afirma la modelo haciendo especial hincapié a la zona de la T, al contorno de los ojos y de nuevo, debajo de la nariz.

Para resaltar aún más las facciones de su rostro, Naomi opta por un contouring muy suave que realiza con una brocha mediana y la paleta NARS Contour Blush Gienah. Para dar un toque de color a las mejillas usa el colorete NARS Gaiety en tono rosa que aplica bajo los pómulos. "No me gusta ponerlo justo en la mejilla porque me da aspecto de payaso", confiesa con humor.

Para un rostro jugoso y radiante no falta en su rutina de maquillaje el iluminador NARS Cheek Palette The Veil, su parte favorita. Los utiliza en los pómulos, en la frente, en la nariz y la barbilla. Para las cejas prefiere dejarlas al natural y solo peinarlas con un cepillo específico.

En los labios lo tiene claro: la textura brillo es la mejor para dar ese aspecto rejuvenecido y despierto. Así que se ha decantado por el gloss NARS Outrage and Sexual Content. Y como toque final: sombra de ojos morada para un look más original y divertido.

