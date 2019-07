2 jul 2019

Compartir en google plus

Después del revuelo que causó la barra de labios que Chiara Ferragni utilizó el día de su boda (seguro que ya puedes conseguirla), no podíamos dejar escapar la nueva colección de maquillaje que la influencer más famosa del mundo lanzó junto a Lancôme. Y no solo porque su packaging rosa y brillante sea irresistible, sino porque puedes sacarle el máximo partido y conseguir tres looks beauty muy diferentes y fáciles de hacer con los mismo productos. Prepara el rostro con tu hidratante habitual, ponte delante del espejo y sigue estos pasos.

1. Maquillaje para ir a la oficina

Look de maquillaje para ir a la oficina creado por Chiara Ferragni y Lancôme. pinit cortesía lancôme

Larga duración: eso es lo que se necesita para los días de oficina que acaban en afterworks veraniegos. Unifica el tono de tu piel con la base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear (42 euros) de acabado mate y alta cobertura para que aguante horas y horas en perfectas condiciones. Después entra en juego la paleta multifunción Flirting Palette (53 euros): para las mejillas, utiliza el tono Blush Me Up. Para los labios, apuesta por el rojo más sublime de la paleta, el Red in L.A. Aplícalo con un pincel fino para labios y comienza desde el arco de cupido hacia el exterior sobre el contorno. Después rellena.

La paleta multifunción Flirting Palette (53 euros) de Lancôme te permitirá maquillar la mirada, iluminar el rostro y aplicar colorete a tus mejillas. pinit cortesía lancôme

¿Y la mirada? Un ahumado ligero, luminoso y natural. Ficha la sombra de ojos en el tono Eye’ll Relax y el iluminador Sea Kissed de la paleta. Y como toque final: marca las cejas de forma suave con el el lápiz Brôw Shaping Powdery Pencil (25,50 euros) y alarga las pestañas con la máscara Hypnôse Drama Chiara (34,50 euros).

2. Maquillaje de fiesta

Look de maquillaje para la noche creado por Chiara Ferragni y Lancôme. pinit cortesía lancôme

Si "una mirada dice más que mil palabras" poténciala en tu maquillaje de noche para atraer todas las miradas. Los ojos 'ready to party' creados por Lancôme están delineados con eyeliner líquido y sombreados con la sombra Eye'll relax y el iluminador Sea Kissed. Aplica varias capas de máscara de pestañas para elevar el look a otro nivel. No olvides la máscara de pestañas más icónica de la colección de Chiara.

Máscara de pestañas Hypnôse Drama Chiara (34,50 euros). pinit cortesía lancôme

Marca los labios con el lipgloss de la paleta y después sella con una capa del labial Absolu Madmoiselle shine con el tono 1903 Kinda Flirty (33 euros) para que de ese aspecto jugoso que voluminiza los labios al instante.

3. El look más creativo

Look beauty creativo creado por Chiara Ferragni y Lancôme. pinit cortesía lancôme

Con este maquillaje, Chiara busca sacar su lado más original y creativo y qué mejor que hacerlo de la mano de los colores que menos utilizamos en el día a día. La influencer se ha decantado por un sombreado tostado y metalizado con dos tonos rojizos: los Eye'll do a smoky y el Eye'll go out.

A esta mirada le acompañan unos labios brillantes e hidratados gracias al tono 1987 Girl Next Door de la linea Mademoiselle shine lacquer (33 euros), una fórmula muy ligera que puedes retocar en cualquier momento. ¿Lista para arrasar este verano?

No te pierdas...

- Chiara Ferragni se tiñe el pelo de rosa y luego de verde ¡en el mismo día!

- Con este espejo virtual de Lancôme no volverás a equivocarte con el tono de labios y maquillaje

- Cinco trucos para elegir (bien) tu base de maquillaje