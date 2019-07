3 jul 2019

En cuanto suben las temperaturas, el protector solar es el único cosmético del que debes llevar una capa gruesa de él sobre tu rostro. Con el maquillaje, bien sea una base, una sombra o un bronceador, hay que hacer exactamente lo contrario o se corre el riesgo de que se derretirá debido al calor sofocante del verano. Opta por fórmulas ligeras, fórmulas a prueba de sudor o resistentes al agua y por el maquillaje multiusos, que es perfecto para llevarlo contigo y poder retocarte fácilmente en cualquier momento y lugar.

Prepara bien tu piel

Como probablemente vas a usar una base de maquillaje más ligera de la que utilizas durante los meses de invierno o, incluso vas a prescindir de ella, es muy importante que tu piel esté especialmente cuidada, ya que las imperfecciones estarán a la vista. La limpieza e hidratación diarias son fundamentales, así como una exfoliación semanal. De esta manera tu rostro tendrá mejor tono, estará más suave y desprenderá más luz. Además, siempre puedes recurrir a una BB cream, que lo hidratará, unificará y le aportará un sutil tono bronceado.

Luce una tez ligera

En vez de aplicar capas y capas para disimular imperfecciones utiliza un corrector líquido que ofrezca una buena cobertura solo en los sitios donde sea estrictamente necesario (ojeras, una mancha o algún granito puntual). Después puedes mezclar tu crema con unas gotas de base de maquillaje o de bronceador líquido para hidratar y dar un toque de color a tu piel. Un toque de polvos de sol y ¡lista!

Usa las herramientas adecuadas

Si eres de las que no pueden salir a la calle sin base de maquillaje, elige una de textura liviana. Eso sí, la clave está en la aplicación o, si no, puede acabar deslizada por tu cara. La forma de evitar el deslizamiento es no aplicar el producto con los dedos y hacerlo con una brocha pulidora de pelo sintético, que fijará la fórmula a tu rostro.

Hidrata tus labios

Ellos también sufren los estragos del sol y los cambios bruscos de temperatura, por eso es importante que los protejas de los rayos solares y los hidrates adecuadamente; si no, corres el riesgo de que el labial se cuartee o muestre los pellejitos que aparecen por motivo de la sequedad. Invierte en un bálsamo labial que contenga SPF y reaplícalo varias veces al día, y no te olvides de exfoliar la zona un par de veces a la semana. De esta manera un labial ligero o el gloss quedarán perfectos sobre tu boca. O, si lo prefieres, puedes poner un poco de colorete o sombra de ojos directamente sobre el bálsamo para conseguir un color único.

Alíate con los productos multiusos

Muchas marcas ofrecen productos que pueden aplicarse sobre los labios, párpados y mejillas. Su textura suele ser cremosa o en stick, lo que los hace fáciles de aplicar directamente con los dedos. Son perfectos para llevarlos en el bolso y usarlos siempre que lo necesites. Los que son de tonos terracota o más rojizos quedan genial sobre las pieles más morenas y los corales o rosas favorecen a las más claras.

Usa fórmulas waterproof

No hay nada peor que una máscara de pestañas o un delineador de de ojos desvanecidos a la hora de comer. Para evitar el temido ojo de mapache durante el estío no hay nada como el maquillaje de ojos resistente al agua. Con el calor del cuerpo y las altas temperaturas exteriores es normal es normal que el lápiz de ojos acabe corriéndose, por lo que toca corregirlo varias veces al día. La manera de evitar estos retoques es invertir en una versión waterproof que también podrás lucir en la piscina o en la playa.

