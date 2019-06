28 jun 2019

Por fin ha llegado el verano y es ahora más que nunca cuando los termómetros comienzan a ponerse por la nubes sobre todo con la ola de calor que ya está presente en casi todo el país. Es ahora cuando lo único que nos apetece son prendas fresquitas, baños en la playa y en la piscina, tardes y noches de terraceo con las amigas y sobre todo cuando huimos de los maquillajes demasiado cargados o las bases de maquillaje poco ligeras.

Y es que al igual que cambian las temperaturas, con ellas también cambian las necesidades de nuestra piel. Así que además de tener siempre a mano nuestro protector solar, tampoco debemos olvidarnos de que si optamos por bases de maquillaje este verano nos decantemos por aquellas que sean lo más ligeras y naturales posible. Y ya hay una influencer que ha dado con la combinación perfecta para que nuestra piel se vea natural, hidratada, uniforme y radiante esta temporada de sol y calor.

Paula Ordovás ha sido la encargada de revelar sus dos imprescindibles para conseguir ese efecto de buena cara al instante: "Utilizo el Sunrise Pack de Identy Beauty, son productos que tienen ingredientes 100% naturales, veganos y cruelty free. Me encanta también porque son súper fresquitos, no engrasan la piel para las que tengamos tendencia acneica, y me encanta porque me pongo esta loción antioxidante antes (la Multi-Antioxidant Facial Moisturizer de Freshly Cosmetics) que es para pieles cansadas y estresadas, te da esa sensación como de piel iluminada y natural pero no te da brillos. Una vez se ha absorbido aplico el Real Natural Skin Foundation de Identy. Tiene ese acabado mate perfecto, pero no apaga la piel. Da esa sensación de luz y al final unifica el tono de la piel", ha revelado en sus stories la influencer.

Paula Ordovás utiliza primero la crema facial hidratante de Freshly Cosmetics, para después aplicar la base de maquillaje de Identy Beauty. pinit Instagram.

Y lo cierto, es que si hay algo que siempre envidiamos de Paula Ordovás, además de sus lookazos, su buenísima forma física (que ya sabemos con qué ejercicios la consigue) y su tono bronceado perfecto, es ese aspecto radiante y sin imperfecciones que siempre tiene su rostro. Así que no nos lo hemos pensado dos veces y nos hemos ido directas a la web de Identy Beauty para hacernos con este pack milagroso de hidratación y maquillaje.

Y en la web hemos descubierto que la crema facial hidratante de Freshly Cosmetics está compuesta por un potente extracto de plantas xerófitas y ácido hialurónico vegano, que incrementan un 115% la hidratación de la piel. Además también cuenta con la planta agastache mexicana, que actúa sobre la piel reduciendo las rojeces y la inflamación relacionadas con el estrés psicológico.

Por otro lado la base de maquillaje de Identy Beauty aporta las propiedades de los extractos de lingonberry, astaxantina, agastache mexicana, aloe vera y ácido hialurónico vegano, entre otros. Todos estos ingredientes hacen que nuestra piel se vea perfecta, hidratada, uniforme y radiante ¡en segundos!

La influencer Paula Ordovás se ha hecho con el pack Sunrise (disponible en Identy Beauty). pinit D.R.

Conseguir ambos productos te costará 46 euros, pero también puedes conseguirlos por separado en sus respectivas webs ¿A qué esperas para presumir de un rostro perfecto como el de Paula Ordovás este verano?

