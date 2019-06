19 jun 2019

Compartir en google plus

Aunque en la mayor parte del país no lo parezca, el verano está a punto de empezar y con él la subida de temperaturas, los baños en la playa, en la piscina y esas vacaciones con las que llevamos soñando desde el año pasado. No podemos estar más emocionadas, de hecho ya estamos pensando en ese bronceado radiante que reaparece en nuestra piel cada año por estas fechas y que hace posible que cualquiera de nuestros looks veraniegos brille por sí solo.

Por eso creemos que este es el mejor momento para empezar a preparar nuestra piel para el verano con las mejores cremas corporales hidratantes, pero también con un producto casi milagroso que la misma Rocío Osorno ha convertido en su truco para tener el moreno más bonito y brillante sin tomar el sol. Pero ¿y si te decimos que ella no ha sido la única influencer en hacerse con él? ¿Y si además te aseguramos que reduce las estrías, la celulitis, las cicatrices y que su efecto glow nos parece lo más?

Hablamos del Bodi Oil de Freshly Cosmetics pero esta vez no se trata del aceite que usa Mery Turiel y que hace sexy todo lo que toca, sino que la marca ha ido un paso más allá con una edición limitada de este aceite, añadiéndole un efecto glow espectacular que hará que brilles este verano.

Laura Matamoros ya lo ha incorporado a su lista de imprescindibles para esta temporada de sol y calor. La influencer lo ha compartido a través de uno de sus Instagram stories recientes:

Laura Matamoros ya se ha hecho con esta nueva edición de su aceite corporal favorito. pinit Instagram.

Marta Carriedo tampoco se ha resistido a esta nueva versión del mítico aceite de Freshly Cosmetics y asegura que este nuevo aceite con efecto glow "es mejor que lo apliquéis por el día porque es para tener la piel mucho más brillante, incluso hace que la piel quede más morena porque el aceite tiene un toque marroncito" ¡Nosotras ya nos hemos apuntado su consejo!

Marta Carriedo ha incluído este aceite glow body oil en su rutina diaria y por las mañanas. pinit Instagram.

La clave de este nuevo aceite de la marca está en sus micas minerales (una alternativa natural y saludable a la purpurina), con las que además de iluminar la piel también conseguirás increíbles destellos dorados. Esto añadido a los beneficios de su aceite capaces de nutrir, eliminar la celulitis, tratar las estrías y las cicatrices, hace de este el aceite perfecto al que seguramente nos volveremos adictas este verano.

Glow Edition Body Oil, 21,75 euros. pinit Freshly Cosmetics.

Si ya estás pensando en hacerte con él, te va a encantar saber que su precio es solo de 21,75 euros y que aún sigue disponible en la web de la marca. Eso sí... ¡date prisa! porque esta edición limitada ya promete desaparecer en tiempo récord.

No te pierdas...

- Cómo eliminar la celulitis en glúteos y piernas

- Guía básica de la exfoliación facial para lucir un bronceado perfecto y no pelarte más de lo debido

- Paula Ordovás se apunta al tratamiento anticelulítico que triunfa entre las celebrities