Reconoce, riendo, que sus sombras no son las más baratas del mercado, ni falta que le hace. La maquilladora Natasha Denona, colaboradora habitual con la top Bar Refaeli y la Wonder Woman Gal Gadot, se ha convertido en uno de los nombres top del makeup gracias a sus sombras ultraluminosas y su dominio del glow facial. Ahora, sus productos han llegado a España de la mano de Sephora y hemos podido hablar con ella de los trucos de las top, sus tutoriales de YouTube y los errores más frecuentes al maquillarnos los ojos.

¿Un maquillador no tiene futuro si no está en Instagram?

No es obligatorio, depende por donde quieras desarrollar tu carrera profesional. Para maquillaje de celebrities o novias, recomiendo crecer en Instagram, pero si quieres centrarte en moda y arte, no necesitas un gran número de seguidores en Instagram.

¿Crees que las redes sociales van a cambiar la forma que hacemos nuestro maquillaje?

Creo que los millennials están muy influenciados por las redes sociales., pero mi generación de mujeres está menos influenciada porque lo que quieren es sentirse cómodas con su maquillaje, lo que significa que les gustan las técnicas y looks personalizados.

¿Cuál es el truco favorito de maquillaje de Bar Refaeli?

A ella le encanta usar los polvos de contouring en tonos fríos, pero no todo el mundo puede usar polvos de tonos fríos; muchos necesitan tonos cálidos. A ella siempre le ha gustado la forma en la que hago que sus ojos se vean más grandes. Uso un tono de sombra de ojos de transición que imita una sombra y lo difumino por encima del pliegue del párpado con un pincel de sombras de ojos grande.

¿Por qué tus paletas desatan tanta pasión, por qué tienen tanto éxito?

Cuando abres una paleta de sombras de ojos de mi marca te inspiras y te vuelves creativo. Sus exclusivas combinaciones de colores facilitan la creación de estilos de maquillaje para el día a día, glamurosos o ahumados. y sus os pigmentos tienen una buena relación calidad-precio.

Paleta con 15 tono de sombras de ojos Sunrise Palette de Natasha Denona depara Sephora (69,95 €) pinit d.r.

¿Por qué es tan importante el maquilaje de ojos para ti?

Los ojos son el elemento más expresivo de la cara, y con el maquillaje de ojos podemos elegir el aspecto según nuestro estado de ánimo, vestuario o luga.

¿Hay un color de sombra de ojos que quede bien a todo el mundo?

Si, un tono neutro, es decir, ni demasiado frio ni demasiado cálido, por ejemplo, una sombra color marrón grisácea y tonos color vino o burdeos.

¿Cuál es el error más común a la hora al aplicarse la sombra de ojos?

Maquillarlos en un ángulo demasiado elevado que haga que los ojos parezcan extrañamente elevados.

El maquillaje de ojos es el más conocido de Natasha Demona. pinit Instagram: @natashademona

Eres una gran defensora del color. ¿Qué piensas del no makeup makeup?

De la misma manera que amo los looks de maquillaje coloridos y dramáticos,también me gustan los looks nomakeup porque pueden hacerte lucir natural y bonita sin verte disfrazada.

¿A qué famosa te gustaría maquillar?

A Kate Moss.

¿Cuál es tu famosa favorita a la que has maquillado?

Gal Gadot. Es la más bella por dentro y por fuera.

