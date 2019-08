9 ago 2019

Con las propuestas de moda y maquillaje que nos llegan cada temporada de la mano de las fashion weeks más importantes, ocurre siempre lo mismo: las que son algo más arriesgadas nos gustan, pero no estamos seguras de si seremos capaces de llevarlas en nuestra vida diaria. Aquí tienes tres tendencias de maquillaje de ojos que pensabas que este verano no iban a pasar de la pasarela a la calle, pero que pondrán el toque diferenciador a tu look beauty. Además, son fáciles de hacer en casa.

Glitter

Si pensabas que este verano la purpurina estaba permitida solo en los festivales de música, te equivocabas. Llevar glitter en los ojos –la propuesta de pasarela es aplicarlo también sobre los labios, pero eso es solo para las más atrevidas– también es apto en cualquier chiringuito de playa en cuanto caiga el sol. Para que no resulte demasiado, opta por lucirlo a modo de eyeliner, como hace María Pedraza, o de detalle sutil, en el rabillo o en el lagrimal.

En el panorama patrio María Pedraza es de las que más arriesgan con el maquillje. Su eyeliner glitter es la prueba de ello. pinit gtres

Tonos neón

A pesar de que los colores neón ya habían conquistado a las uñas, parecía que lo de llevarlos sobre los ojos era otro cantar. Sin embargo Kylie Jenner nos ha dejado claro que no quedan nada mal. La clave está en aplicar este tono solo en la zona del lagrimal, y combinarlo con un eyeliner negro (más o menos exagerado, dependiendo de tus y con unos labios de color nude.

El maquillaje de Kylie Jenner siempre está a la última, por lo que ha sido de las primeras en lucir ojos neón. pinit Instagram: @kyliejenner

Eyeliner gráfico

Lucy Boynton comenzó el año luciendo sobre la alfombra roja una de las tendencias de eyeliner más repetidas en los desfiles de esta temporada primavera/verano: el eyeliner gráfico. De clara inspiración sesentera, es perfecto para añadir un toque diferente a un maquillaje bastante sencillo, ya que es incluso más fácil de ayer que un delineado cat eye.

Lucy Boynton aprovecha cada aparición en la alfombra roja para lucir una tendencia de maquillaje distinta. pinit gtres

