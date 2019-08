28 ago 2019

Si este verano has podido irte de vacaciones y disfrutar de la playa y la piscina y además has hecho caso de los trucos que te hemos revelado para conseguir un bronceado perfecto en tiempo récord; entonces seguro que a estas alturas ya has conseguido llegar a tu tope con el bronceado. Pero si este no es el caso y aún así quieres tener la posibilidad de presumir de ese rostro bronceado que sea capaz de marcar la diferencia en tus looks más veraniegos, entonces te recomendamos que prestes atención al último truco beauty que ha desvelado Paula Ordovás.

Esta vez la influencer ha recurrido al que asegura, es su gran imprescindible en el neceser estos meses: "En verano no uso base y mi favorito es el Natural Bronzing Power de Identy Beauty que siempre está en mi neceser de maquillaje. Y me encanta porque son unos polvos de sol bronceadores que dan ese efecto de bronceado como que acabas de venir de la playa súper natural", ha revelado la Paula Ordovás a sus seguidores.

Y lo mejor es que este producto queda perfecto con o sin base de maquillaje: "podéis usarlo con la piel hidratada directamente como lo hago yo o podéis echaros vuestra base de maquillaje y luego aplicaros los polvos de sol", ha asegurado.

Paula Ordovás ha revelado su gran imprescindible de maquillaje para acentuar su bronceado en el rostro. pinit Instagram.

Pero el truco para conseguir ese efecto de piel bronceada y natural está en la forma de aplicarlo que utiliza la instagramer: "Para aplicarlos usáis la brocha que utilicéis normalmente, ponéis un poquito y hacéis el tres de la cara desde la frente hasta la barbilla".





VER 10 FOTOS Polvos de sol que te ponen buena cara al instante

"Las zonas que queráis potenciar más podéis aplicar un poquito más. A mí me gusta potenciar mucho el pómulo y dejarlo un poquito más marcado. Pero si al aplicarlo veis que hay exceso de producto, no cojáis más, yo lo que hago es darle toquecitos con la brocha y jugar hasta hacer ese efecto de potenciado de bronceado en esa zona", ha explicado en sus stories.

La influencer nos ha revelado sus trucos a la hora de aplicarlo para conseguir un acabado lo más natural posible. pinit Instagram.

Pero si ya estás pensando en poner en práctica este truco de la influencer, te aconsejamos que aproveches ese efecto maravilloso de los polvos de sol para dar ese toque de piel besada por el sol a tu rostro de una forma sutil, pero sin caer en el error de broncear en exceso como si hubieses estado un mes sin salir de la playa. Y si lo que pretendes es esto último, entonces nuestra recomendación es que te eches un ojo a nuestra selección de autobronceadores que también podrás combinar con este truco tan ideal de Paula Ordovás.

Nosotras ya hemos fichado estos polvos de sol para incorporarlos a nuestro neceser y para alargarle la vida a nuestro tono moreno.

Natural Bronzing Power, 16,50 euros. pinit Identy Beauty.

Además están rebajados y podrán ser tuyos por solo ¡16,50 euros!