11 jun 2019

Ya contamos los días que faltan para dar la bienvenida al verano y para despedirnos de una vez por todas del entretiempo y de esos quebraderos de cabeza constantes sobre qué ponernos para salir de casa. Ahora es el momento de ir pensando en esos días de playa y piscina y sobre todo de ir preparando nuestra piel para el sol. Y un año más, soñamos con conseguir ese bronceado natural uniforme y duradero que podamos prolongar en el tiempo al menos hasta octubre, por eso no puede faltar un buen cuidado de nuestra piel con los mejore productos, algo que Mery Turiel ya ha empezado a tener en cuenta.

De hecho, la influencer no para de viajar y también ha podido inaugurar su temporada de piscina, así que no nos extraña que ya pueda presumir de una piel bronceada perfecta e hidratada. Y es que si hay algo que Mery Turiel tiene muy claro, es que una piel hidratada es la mejor aliada para conseguir ese tono moreno perfecto que deseamos, así que no duda en utilizar productos específicos para conseguirlo.

Y hemos fichado dos imprescindibles que ha compartido en Instagram, que no faltan nunca en su maleta de viaje: El kit de viaje de Hawaiian Tropic y la bruma con protección solar Air Soft de la misma marca.

Por un lado, el kit de viaje tiene todo lo que necesitas para tus vacaciones y además en formato mini perfecto para viajar. Incluye aceite protector para conseguir un bronceado perfecto con protección, after sun para hidratar tu piel después de la exposición solar y garantizarnos ese bronceado duradero y el bálsamo de labios para una protección aún más completa.

Otro de sus imprescindibles es la bruma protectora solar Air Soft, una bruma con protección solar con acabado transparente y ultraligera para un efecto 'piel desnuda' con protección, que también garantiza una hidratación perfecta para nuestra piel y además ¡es resistente al agua!

1. Kit de viaje de Hawaiian Tropic, 9,95 euros / 2. Loción protectora transparente en bruma Air Soft, 8,95 euros. pinit Hawaiian tropic.

Conseguir ambos imprescindibles te costará menos de 20 euros y lo mejor es que el bronceado perfecto estará garantizado ¡palabra de Mery Turiel!

