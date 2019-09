5 sep 2019

Cuando comienza el nuevo curso escolar estamos ávidas de saber cuáles serán las nuevas tendencias de moda, maquillaje y pelo –aunque nuestra melena lo único que necesite sea volver a estar algo más suave y nuestra piel más hidratada– y en septiembre estamos desando que comience el frío para poder lucirlas lo antes posible. Sin embargo, aquí te traemos un trío de tendencias de maquillaje para ojos que quedan igual de bien con tus estilismos de verano como con los que llevarás el próximo otoño.

Dependiendo de cómo se apliquen las sombras de ojos marrones pueden ser aptas para el día o la noche. Tom Ford apuesta por un look más nocturno. pinit imaxtree: Tom ford

Sombras marrones

La estética de los años noventa esta temporada vuelve tanto para la opa como para la belleza, por lo que las tonalidades marrones (en ojos y labios) no podían faltar. Las sombras de esta gama se aplican en todo el párpado y, si se busca un aspecto más sofisticado, basta con añadir un toque metálico en dorado, bronce o cobre a unos smokey eyes. Tom Ford, Elie Saab y Max Mara han subido estas sombras a sus pasarelas.

Los eyeliners de colores vivos, como el fucsia de Guy Laroche, se acompañan de un maquillaje muy natural. pinit imaxtree: Guy laroche

Eyeliner de colores

Un delineado de algún color vibrante, como los que proponen Guy Laroche, Tibi o Philipp Plein, es la forma más fácil y rápida de agregar un poco de diversión a tu look otoñal. Eso sí, exige ser el protagonista del look, por que es mejor combinarlo con un maquillaje que no llame mucho la atención: rostro de aspecto saludable, labios jugosos nude y un toque sutil de máscara de pestañas.

Los ojos con maquillaje de inspiración grunge de Givenchy contrastan con accesorios y ropa más sofisticados. pinit imaxtree: Givenchy

Raya y trazos negros

Línea de agua (Sportmax), eyeliner clásico (Zimmermann), trazo geométrico (Iceberg), cat eyes (Missoni) … Las posibilidades que ofrece este otoño el lápiz de ojos negro –la sombra también se aplica en ojos ahumados y en forma de bloque a modo de mancha– son casi infinitas. Si te decantas por hacerte la raya por dentro del ojo, o pegada a las pestañas, ten en cuanta que el acabado más cool es el grunge, donde el maquillaje está ligeramente desvanecido.