Al volver de la playa es normal que nuestro pelo se muestre más castigado de lo normal. El exceso de sol, cloro y agua salada y la ausencia de una rutina de belleza exhaustiva provocan que nuestro cabello esté más encrespado y menos suave de lo habitual. Aparte de una visita obligada a la peluquería para, al menos, sanear las puntas, hay una serie de cuidados que puedes hacer en tu propia casa y que marcarán claramente la diferencia entre un pelo sin brillo y de aspecto algo descuidado a un cabello suave y brillante. Toma nota.

No descuides tu cuero cabelludo

Tener un cabello suave es sinónimo de tener un cabello sano y su mantenimiento comienza en el cuero cabelludo. Al igual que usas un exfoliante para la piel de la cara y cuerpo, también tienes que incluir uno capilar en tu rutina de belleza, ya que mantiene tu cuero cabelludo limpio y listo para absorber mejor luego los productos que le apliques. Si el cuero cabelludo no está limpio, tendrás una capa de piel y restos de producto pegada a él que impida tanto que respire como que la mascarilla, o cualquier otro producto de tratamiento, penetre adecuadamente.

Usa un acondicionador fortalecedor

Aunque parezca una contradicción, un cabello suave tiene que ser fuerte. Esto significa que, cuando las fibras capilares están sanas estas son fuertes, es decir, que son flexibles y no se rompen ni se parten. Hay que tener cuidado con este asunto sobre todo cuando se lleva el pelo teñido o decolorado. En este caso se puede sustituir el acondicionador específico para pelo coloreado por una fórmula fortalecedora y mantener el color vivo usando una mascarilla especial color una vez a la semana.

No te olvides del acondicionador sin aclarado

Los daños producidos por el uso de herramientas de calor y por el abuso de tratamientos de color puede suavizarse temporalmente con un buen acondicionador sin aclarado. Rocía la fórmula sobre el cabello húmedo, después de haberte lavado la cabeza y notarás que ayuda a retener la humedad (este hecho suaviza el cabello), además de proteger tu melena de los daños que provoca el calor del secador o las planchas.

Invierte en tejidos textiles

Es importante usar una toalla adecuada, así como dormir sobre una funda de almohada especial que evite el encrespamiento. Si frotas tu cabello tanto con una toalla como con una funda de algodón mientras duermes, esta fricción hará que tu pelo se enrede y encrespe con mayor facilidad y, por lo tanto, no se muestre tan suave como debería. Para la toalla sustituye el algodón por las microfibras y en cuanto a la almohada, invierte en una de seda o satén, que evita la fricción en la fibra capilar que provocan las tradicionales.

Peina y recoge tu melena con cuidado

De nada servirá que uses los mejores cosméticos capilares, si luego no cepillas tu pelo con cuidado para evitar la rotura de las fibras capilares. Elige un cepillo de cerdas no demasiado duras para usarlo con el pelo seco y un peine de cerdas anchas para desenredar tu cabello cuando aún tengas puesto el acondicionador. Después ten también cuidado con las gomas que te pones, ya que se ha descubierto que los elásticos tradicionales dañan el cabello con el tiempo. Opta por las gomas elásticas invisibles de Invisibobble o por las nuevas cintas de seda, como las de la marca Silke London.

