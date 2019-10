14 oct 2019

Seguramente, alguna vez te habrá pasado que has intentado hacerte un ojo ahumado y cuando has terminado parecía que venías de una pelea callejera. Y es que el maquillaje mal utilizado puede ser tu peor enemigo. Para que eso no te ocurra nunca más, abre tu neceser y pon en práctica estos consejos expertos con los que no volverás a fallar. Compartimos cinco trucos de maquillaje que realzarán tu belleza. A poco que practiques estas soluciones correctoras, te verás ideal.

Eliminar ojeras

El corrector es uno de los mejores inventos, pero a menudo corremos el riesgo de abusar de él y, en ese caso, conseguimos el efecto contrario del que buscábamos, marcar todavía más las ojeras. Para evitarlo, lo fundamental antes de ponerse a maquillar es tener el contorno de ojo bien hidratado. Después la clave está en aplicar una mínima cantidad y extenderla con un pincel. Y si ves que no cubres el problema del todo, ve añadiendo poco a poco producto, según lo necesites.

Levantar la mirada

Para conseguirlo basta con poner en práctica estas dos medidas. Primero, aplicar un iluminador en el arco de la ceja y, segundo, trabajar la sombra oscura del extremo del ojo hacia arriba, no apuntando hacia las sienes, porque así lo que estás haciendo es crear un efecto de mirada triste o cansada.

Agrandar el ojo

Hazte con un eyeliner líquido y empieza dibujando una raya sutil desde el lagrimal, que se va engrosando en la mitad del párpado y hasta el rabillo (si dudas de tu precisión, haz tres o cuatro puntitos y únelos). Y, sobre todo, nunca te pintes la línea de agua del ojo con perfilador, porque achica el ojo. Mejor delinea sutilmente con sombra por debajo de las pestañas inferiores, desde el último tercio hasta el final.

Resaltar los pómulos

El contouring, afortunadamente, ha pasado a mejor vida. Y es que manejarse en el mundo de claroscuro y salir indemne solo es posible si eres una pro. No hace falta ir tan lejos para crear volúmenes. Para marcar ligeramente el pómulo, después del colorete aplica un iluminador en la parte superior, justo debajo del ojo. Si es en crema, que tenga un toque rosado para que no parezca un pegote, y si es en polvo tiene que ser beis.

Engrosar los labios

Seguro que has caído en la tentación de perfilar los labios un poco por fuera para que parezcan más gruesos. Esto lo hacen algunos maquilladores profesionales, pero no lo recomendamos para recién iniciadas. Un truco más sencillo, pero también efectivo, es poner un toque de labial más claro o una sombra anacarada en el centro del labio inferior.