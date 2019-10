15 oct 2019 Aloña Fdez. Larrechi

Compartir en google plus

Lucir unas pestañas perfectas no es fácil, pero cuando eres una estrella de Hollywood y tienes una mirada como la de Emilia Clarke todos los productos son pocos. La intérprete británica disfruta cuidando su rostro y a la hora de resaltar sus ojos azules reconoce que utiliza dos máscaras de pestañas juntas.

Según ha confesado la actriz conocida por su trabajo en Juego de Tronos, el rímel le ayuda a potenciar su mirada, pero para maximizar sus beneficios apuesta por una combinación de productos que eviten los temidos grumos y le den un look impecable como el que lució en los últimos Emmys.

Dos productos complementarios que maximizan la belleza de sus ojos azules y sacan todo el partido a su rostro, apostando por un acabado perfecto que le proporciona unas pestañas de película. Una estrella como ella no se merece menos. Y tú, ¿te apuntas a tener una mirada como Khaleesi?

The One Mascara de Dolce & Gabbana y Caution Extreme de Hourglass. pinit d.r.

La rutina de pestañas arranca con The One Mascara de Dolce & Gabbana, con el que la actriz las riza y les da volumen gracias a su fórmula con glicerina y a su cepillo curvo. Además, su fórmula moldeable permite diferentes looks y en la web de la firma está disponible en tres tonos: negro, tierra y azul.

Tras esta capa base, Clarke utiliza la máscara de pestañas vegana Caution Extreme de Hourglass. Una máscara que, gracias a su combinación de pinceles, es capaz de llegar a las pestañas más cortas para darles volumen, alargarlas, levantarlas y definirlas con una sola pasada.