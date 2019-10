21 oct 2019

Somos muy fans de los looks de Nagore Robles en Instagram, pero cuando saca del neceser alguno de sus productos de maquillaje favoritos nos fascina. Y más si se trata de un labial natural pero sexy, que cuesta menos de 25 euros y que es uno de esos básicos de belleza que una vez que entra en el bolso para transformar tu boca en cualquier sitio, ya no sale.

"Este es el labial de anoche para las que me preguntáis", ha escrito la colaboradora junto al cosmético. Que no es otro que el popular Patent Polish Lip Pencil en el tono French Kiss (caramelo cálido) de MAC Cosmetics.

Nagore Robles muestra el labial French Kiss de MAC. pinit instagram stories

Un pintalabios que las influencers lo adoran. Para algunas como Marta Carriedo o Dulceida es imprescindible.

Además, es muy fácil de aplicar (y de combinar), su tono nude con brillo consigue ese look no make up tan deseado, deja la boca super hidratada, no es pegajoso y lo mejor de lo mejor: es uno de esos labiales con efecto voluminizador gracias a su toque gloss. Hazle frente a la tendencia de los colores oscuros que trae el otoño y utilízalo a diario junto a tu look working girl, o brilla con un maquillaje de noche que acapare todas las miradas.

Labial Patent Polish Lip Pencil en el tono French Kiss. pinit mac

Consíguelo en la página web de la firma por 23 euros. Y si el tono que ha elegido Nagore Robles no te convence, tienes cuatro más disponibles