29 oct 2019

En Halloween hay dos tipos de personas: quienes con un mes de antelación tienen todo su disfraz listo y los que un día antes pretenden hacerse con la caracterización más terrorífica y profesional aún sabiendo que esta fórmula nunca funciona. Pero como la mayoría de mortales nos parecemos demasiado, debes saber que las tendencias de maquillaje para la noche de Halloween están de tu parte.

Se llevan los make ups fáciles y rápidos como la propuesta de María Fernández-Rubíes, Marta Pombo y Natalia Coll junto a Douglas.

Un look de vampiresa con tres características que saltan a la vista: tez lisa y pálida, ojos negros y profundos pero muy despiertos y unos labios rouge de otro planeta. ¿Cómo conseguirlo? Te lo contamos paso a paso.

1. Rostro

Si quieres hacerte con la piel lisa, tersa y pálida de Lestat de Lioncourt en 'Entrevista con el vampiro', lo primero que necesitas es el único producto que puede perfeccionar tu rostro a ese nivel. Una CC Cream correctora como la de IT Cosmetics Your Skin But (36,95 euros), que gracias a su cobertura total acaba con cualquier imperfección cutánea. Utiliza la paleta contorneadora de la misma firma para resaltar los pómulos y afinar la nariz (41,95 euros).

2. Ojos

Agranda la mirada con las sombras Isadora Eye Shadow Quartet (20,90 euros). Utiliza los grises claros para el centro de los párpados y los oscuros para la cuenca del ojo y ganar así profundidad. Intensifícala con el eyeliner negro y consigue unos ojos de impacto con el lápiz de ojos waterproof (21,95 euros). Realiza un smoky eye, pinta el interior de la línea de agua y su parte inferior bajo las pestañas y difumina un rastro negro para conseguir un vampire look perfecto.

3. Labios

¿Qué es de una vampiresa sin sus labios carnosos y de un color tan intenso que casi cueste no sentirse atraído visualmente? Los maquilladores proponen dos tonos: el clásico rouge Vibrant Satin Lipstick 9 Feminist y un nude oscuro con el labial Smart Shine Lipstick 3 Nude Attraction. Ambos de Douglas.