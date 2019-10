30 oct 2019

Selena Gómez está en su mejor momento desde que abandonase por última vez Instagram. Si hace una semana lanzó su nuevo single tres años después de su último disco (mucho se habla del mensaje oculto que le lanza a su ex, Justin Bieber), parece que se acerca otro hito más en su trayectoria profesional que le hará, si cabe, convertirse en una de la famosas más influyentes: su nueva marca beauty.

La cantante no se conforma con su linea de ropa deportiva creada para Puma, ni con los numerosos papeles para cine que llegan hasta sus manos. Por eso, se ha sumado al negocio de la belleza al igual que ya hicieron Rihanna con Fenty Beauty, Kylie Jenner con Kylie Cosmetics y más recientemente, Lady Gaga con Haus Beauty.

Aún se desconoce la fecha de lanzamiento y el nombre de la firma, pero lo que sí sabemos es que el pasado 11 de julio, su productora July Moon Productions registró el nombre de 'Selena Gómez' asociado a una línea de productos para el cuidado de la piel, del pelo y de las uñas, cosméticos y fragancias.

Y teniendo en cuenta que la intérprete de 'I Can't Get Enough' es la mujer con más seguidores de Instagram en el mundo (después de Cristiano Ronaldo), estamos seguras que no pasará indiferente. Además, no es la primera vez que la artista irrumpe en el mundo de la belleza, ya lo hizo en 2011 con el lanzamiento de un perfume junto a Adrenalina Inc diseñado por ella y con la colaboración de sus fans.

¿Qué podemos esperar en maquillaje? Según los makeups de Selena Gómez más habituales realizados por el famoso maquillador Hung Vanngo, esperamos un primer y base de maquillaje que alise el rostro perfectamente, una paleta de sombras para realizar ahumados de escándalo, un labial nude que mantenga la sensualidad de una boca bien pintada, un eyeliner con el que subrayar la mirada con una presición de profesional y un iluminador que rejuvenezca al 100%. ¡No podemos esperar más!