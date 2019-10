10 oct 2019

Compartir en google plus

Es cierto que cada vez que una famosa publica un selfie sin maquillaje el mundo online arde, tanto para alabar la belleza de la mujer en cuestión como para invitarla (por decirlo de una manera suave) a que se maquille siempre antes de hacer click en su cámara del teléfono. Sin embargo, lo que ocurre con Selena Gomez cada vez que sube una imagen a su cuenta de Instagram parece algo fuera de control.

La cantante no suele publicar demasiadas cosas en sus redes sociales, pero cuando lo hacer sus seguidores se vuelcan con ella ipso facto. Selena ha subido una foto en la que la falta de maquillaje muestra sus imperfecciones, bolsas debajo en los ojos y el cabello algo despeinado. “Yo, todo el tiempo”, ha escrito ella misma. La imagen en cuestión ha conseguido casi 8,5 millones de likes y casi 86.000 comentarios en los que sus fans elogian su belleza y agradecen lo real y honesta que se muestra en las redes sociales.

En este selfie sin maquillaje Selena Gomez no muestra su mejor cara... pinit instagram: @selenagomez

Otros, en cambio, insinúan que esta foto demuestra lo mal que se siente la intérprete de Back to You por la reciente boda de su ex, Justin Bieber, con Hailey Baldwin. Pero quizá esta instantánea tan solo sea una estrategia de marketing para promocionar las bondades que su nueva marca de belleza –incluirá maquillaje y productos para el cuidado de la piel y que fue registrada en verano– será capaz de hacer tanto sobre su piel como sobre la de cualquier comprador. ¿Qué opinas?