4 nov 2019

Os hemos hablado de él en varias ocasiones, así que si todavía no habías prestado atención, esta es una nueva oportunidad para hacerte con uno de los correctores de ojerasmejor valorados por la comunidad beauty. Influencers, blogueras y editoras de belleza lo adoran por hacer maravillas con el rostro cansado al instante.

Se trata del concealer más vendido de Estados Unidos, ese que hasta hace menos de un año no se podía conseguir en España y que por fin llegó el pasado mes de abril de la mano de Sephora. Un cosmético básico e imprescindible en cualquier neceser del siglo XXI. Y si además es efectivo como el Shape Tate de Tarte Cosmetics que usa Marta Riumbau para no tener que dar 50 pasadas que puedan provocar grietas o sequedades, mejor que mejor.





La instagramer ha sido la última confesa en declararse adicta a este producto de maquillaje: "Hasta ahora no usaba corrector ni nada porque no me encajaba ninguno hasta que he probado este, que es una maravilla. Lo llevo cada día porque elimina los signos de cansacio y deja la ojera iluminada".

Marta Riumabu muestra el corrector que utiliza para las ojeras. pinit instagram stories

Lo más importante es dar con el tono adecuado a cada tipo de piel (tiene 30 diferentes) y después ya dejarte sorprender por este corrector mate de fórmula super fluida y alta cobertura que ilumina, suaviza y da un aspecto más firme y liso. Además, podrás utilizarlo también en cualquier zona de la cara como granitos, rojeces o pequeñas arrugas. Aplica el producto directamente sobre la zona a tratar y difumínalo a toquecitos con una esponja.

Ahora ya solo queda hacerte con él y comprobarlo. Lo encontrarás en Sephora ¡rebajado! De 27,95 euros a 22,35 euros.